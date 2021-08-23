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Бородина в прямом эфире набросилась на Глеба Жемчугова
Шоу-бизнес
Бородина в прямом эфире набросилась на Глеба Жемчугова
instagram.com  /  @zhemchugov.gleb

Москва, 23 августа. Бессменный участник реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов, более известный по кличке «Клубничка», не так давно пережил серьезное разочарование в любви и сейчас ведет себя неподобающе. Он разозлил ведущую проекта Ксению Бородину тем, что не явился на тет (сокращенное от «тет-а-тет», разговор по душам с ведущими проекта. — Прим. ФАН), а за день до этого вовсе отсутствовал на поляне, — пишет Teleprogramma.pro.

Участника Бородина застала в постели и принялась отчитывать его.

«Здрасьте, лицо накрасьте. Ничего, что три часа дня? Болеешь? Нет, ты не болеешь!» — накинулась на Клубничку Ксения Бородина.

Жемчугов попросил девушку подать ему микрофон. Это окончательно вывело ее из себя.

«Да ты вообще офигел, что ли? Еще я тебе микрофоны подавай», — перешла на крик Бородина.

Она высказала недовольство тем, что Жемчугов пропустил тет и отсутствовал на «Поляне». По мнению Ксении Бородиной, мужчина попал в замкнутый круг и пытается вызвать жалость.

«Хорошая девочка тебе не нужна, и стерва тебе не нужна. Ты с хорошей будешь всегда по-плохому поступать, а со стервами ты не справляешься. Ты не вывозишь, срываешься на слабость, и дальше вот — картина маслом», — пояснила ему ведущая.

Большинство поклонников реалити-шоу «Дома-2» считают, что Жемчугову пора покинуть проект. По мнению телезрителей, он больше не изменится и построить нормальные отношения у него вряд ли получится.

Ранее сообщалось, что разведенный блогер Курбан Омаров подозревается в романе с Ксенией Бородиной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бородина в прямом эфире набросилась на Глеба Жемчугова
ксения бородина дом-2 глеб жемчугов клубничка
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