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В руководстве «Белтехэкспорта» рассказали о белорусских новинках на «Армии-2021»
Политика
В руководстве «Белтехэкспорта» рассказали о белорусских новинках на «Армии-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Делегация из Белоруссии ожидает, что международный форум «Армия-2021» будет успешным для промышленных предприятий страны. Об этом ФАН заявил заместитель генерального директора компании «Белтехэкспорт», экс-глава Государственного военно-промышленного комитета РБ Олег Двигалев.

Он подчеркнул, что белорусский Госкомвоенпром ежегодно принимает участие в «Армии», где выставляет продукцию большинства предприятий страны, и обычно организует отдельный стенд.

«Этот год не стал исключением: на сегодняшнем форуме представлены продукция предприятий «АГАТ-системы управления», «558 Авиационный ремонтный завод», «Пеленг», «Дисплей», «Минский завод колесных тягачей» и других компаний», — рассказал член белорусской делегации.

По словам Двигалева, основная продукция белорусских предприятий — средства связи различного назначения, в том числе и мобильные; автоматизированные системы управления, разработки в области авиационных средств, в частности, беспилотные авиационные комплексы, а также системы защиты авиационной техники.

«Кроме того, «Минский завод колесных тягачей» представляет бронетранспортер VOLAT V-2 c новым необитаемым боевым модулем АДУНОК-БМ-30, разработанным специалистами конструкторского бюро «Дисплей», — добавил бывший руководитель Госкомвоенпрома.

Олег Двигалев подчеркнул, что представители России увидят все новое, что есть в Белоруссии.

«Мы ожидаем, что форум будет успешным, — подчеркнул собеседник ФАН. — Здесь мы подписываем ряд контрактов и соглашений о работе».

Военно-технический форум «Армия» проводится в России с 2015 года на территории парка «Патриот». Рабочая программа мероприятия традиционно включает международные двусторонние встречи на уровне министров и официальных представителей государств, а также заключение двусторонних контрактов, имеющих отношение к оборонной промышленности. В 2021 году форум проводится с 22 по 28 августа.

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Все новости / Политика / В руководстве «Белтехэкспорта» рассказали о белорусских новинках на «Армии-2021»
белоруссия олег двигалев армия-2021
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