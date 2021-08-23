Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 14:58
14:55
Общество
Зеленский недоплачивал за газ в своей крымской квартире
14:55
Общество
Вирусолог рассказал, какой уровень антител нужен для защиты от коронавируса
14:54
Политика
Путин 24 августа примет участие во втором съезде ЕР
14:52
Общество
Юрист Лалаян обжалует решение ФАС по проведенной проверке в аэропорту Домодедово
14:52
Общество
Ушел из жизни бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов
14:51
Общество
Папа римский может отречься от престола из-за болезни
14:49
Весь мир
«Талибан» назначил нового и.о. главы Центробанка Афганистана
14:48
Общество
Вадим Манукян ответил, в чем причина высоких рейтингов драмы «Солнцепек»
14:47
Политика
Зеленский пригласил Россию к участию в саммите «Крымской платформы»
14:45
Африка
Шойгу встретился с министром обороны и военного производства Египта
Все новости

Путин анонсировал закладку двух военных кораблей и четырех подлодок

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:17
Армия
Путин анонсировал закладку двух военных кораблей и четырех подлодок
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 23 августа. Два военных корабля, четыре подлодки, включая два атомных ракетоносца, будут заложены 23 августа на российских верфях, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер открыл Международный военно-технический форум «Армия-2021». Пресс-служба Кремля 22 августа заявила, что во время мероприятия Владимир Путин отдаст команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота России. Шесть боевых судов будут заложены на трех ведущих судостроительных предприятиях: АО «Севмаш», «Адмиралтейские верфи» и «Амурский судостроительный завод».

Также во время форума «Армия-2021» Путин озвучил долю современного вооружения в стратегических ядерных силах России. По словам президента, этот показатель достигает 80%.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Путин анонсировал закладку двух военных кораблей и четырех подлодок
путин корабли подлодки верфи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru