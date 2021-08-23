Путин анонсировал закладку двух военных кораблей и четырех подлодок

Москва, 23 августа. Два военных корабля, четыре подлодки, включая два атомных ракетоносца, будут заложены 23 августа на российских верфях, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер открыл Международный военно-технический форум «Армия-2021». Пресс-служба Кремля 22 августа заявила, что во время мероприятия Владимир Путин отдаст команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота России. Шесть боевых судов будут заложены на трех ведущих судостроительных предприятиях: АО «Севмаш», «Адмиралтейские верфи» и «Амурский судостроительный завод».

Также во время форума «Армия-2021» Путин озвучил долю современного вооружения в стратегических ядерных силах России. По словам президента, этот показатель достигает 80%.