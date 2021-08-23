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Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах России

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:20
Армия
Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах России
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 23 августа. Стратегические ядерные силы ВС РФ на 80% оснащены современными видами вооружения, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день российские армия и флот активно модернизируются. Военные получают вооружение и технику самых последних поколений.

«Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира», — заметил президент.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество современных вооружений в российской армии в общей сложности превысило 71%. Исправность вооружений в рядах ВС РФ составляет 99%, подчеркнул глава военного ведомства.

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