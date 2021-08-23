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В Минобороны сообщили о результатах подготовки российских военных к АрМИ-2021
Армия
В Минобороны сообщили о результатах подготовки российских военных к АрМИ-2021
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 августа. Первый этап отборочного конкурса к АрМИ-2021 прошла почти половина российских военных, заявил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Он отметил, что отбор к соревнованиям проходил в четыре этапа, и в первом из них приняли участие свыше 470 тысяч военнослужащих. Второй этап проводился уже на уровне армейских корпусов и общевойсковых армий, третий — на уровне военных округов, четвертый был всеармейским.

По итогам этой процедуры были сформированы сборные Вооруженных сил РФ по различным направлениям соревнований АрМИ-2021. Евкуров также выразил уверенность в том, что отборочные мероприятия оказывают влияние на уровень боевой подготовки.

Торжественная церемония открытия Армейских международных игр прошла сегодня в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот». Как сообщает телеканал «360», в мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.

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россия евкуров вс рф арми-2021
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