Олимпийский призер Горуна рассказал об инструктаже ВСУ перед Играми в Токио

Львов, 23 августа. Бронзовый призер ОИ-2020 по карате Станислав Горуна рассказал о том, что перед токийскими Играми Вооруженные силы Украины во Львове провели инструктаж для спортсменов.

Как отметил 32-летний украинский спортсмен, ВСУ проводили инструктаж в преддверии Олимпиады в Токио: объясняли, чего не стоит делать во время соревнований.

«Любые контакты с гражданами России были не рекомендованы. Запретить это никто не мог. Рекомендовали воздержаться от этого. Это все-таки была инструкция», — сказал бронзовый призер в интервью Lviv Media.

Напомним, украинская прыгунья Ярослава Магучих оказалась в центре скандала после совместной фотографии с завоевавшей золото токийских Игр россиянкой Марией Ласицкене. На родине 19-летнюю легкоатлетку затравили радикалы и многие политики. Экс-депутат Рады Ирина Фарион и вовсе назвала спортсменку «биологическим мусором».