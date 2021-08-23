Автомобильный домкрат — устройство простое и понятное. Оно выполняет единственную задачу: приподнимает автомобиль, чтобы водитель или мастер смог поменять или отремонтировать спущенное колесо. А так как поломка может случиться где угодно, возить устройство с собой в багажнике точно стоит. Компактные модели для легковушек занимают минимум места и удобны в использовании.

Но по-настоящему полезным будет только правильно подобранный агрегат. Какой домкрат лучше купить для легкового авто? Какой подойдет для кроссовера и внедорожника? И на какие параметры нужно обращать внимание при выборе? Разбираемся в этих вопросах в обзоре ФАН.

Виды домкратов

Устройства различают по конструкции и принципу работы. Последний — наиболее важен: тип механизма определяет, насколько удобным в использовании будет устройство и придется ли автовладельцу прилагать усилия для подъема авто.

Ручной домкрат (механический)

Самый дешевый и простой механизм, который приводится в действие усилием пользователя. Чтобы приподнять транспортное средство, автовладельцу придется потрудиться: нажимать на рукоятку или вращать ее под весом автомобиля непросто. И если устройство применяется время от времени, в качестве «скорой помощи» для легкового авто на трассе, оно имеет право на приобретение.

Если же водитель планирует регулярно менять в гараже резину с летней на зимнюю или сам занимается ремонтом проколотых шин, тогда механический вариант — не лучший выбор. В качестве альтернативы ему стоит рассмотреть другие, автоматизированные модели.

Домкрат гидравлический

При его использовании усилий нужно куда меньше. Поднимается механизм за счет внутреннего давления рабочей жидкости. Такие модели обладают плавным ходом и ставят рекорды по грузоподъемности, поэтому именно их рекомендуют владельцам массивных внедорожников. Но есть у них и недостатки.

Во-первых, хранить и использовать устройство нужно строго вертикально: если масло в процессе хранения будет вытекать, прибор быстро выйдет из строя. Во-вторых, нельзя забывать о его техническом обслуживании: контроль уровня масла, проверка герметичности сальников исключительно важны. А в-третьих, точно отрегулировать высоту подъема и опускания не получится. В механизм заложены минимальное и максимальное значения, и он будет их соблюдать. Точная регулировка возможна только с использованием ручного домкрата.

Федеральное агентство новостей /

Домкрат пневматический

Такой и вовсе не требует от автовладельца никаких усилий: он быстро и легко приподнимает авто на нужную высоту. Работает от силы сжатого воздуха, подключается к выхлопной системе транспортного средства или автомобильному компрессору.

Пневматические модели считают удобными и надежными, но при абсолютной исправности всех клапанов. Если один из них начнет стравливать воздух, приподнятый автомобиль свалится вниз — беды не избежать. Поэтому, используя такой домкрат, важно регулярно выполнять его техническое обслуживание.

Домкрат для легкового автомобиля — популярные модели

Механические модели ― наименее удобные, но самые надежные. Обслуживания требуют минимального, но способны выполнить задачи, на которые даже самая современная автоматика не способна.

Реечный домкрат

Такой может приподнять авто на максимальную высоту — более метра. Этот показатель зависит исключительно от длины рейки. По этой причине реечные домкраты рекомендуют владельцам внедорожников, которые используют свои транспортные средства по прямому назначению: подтолкнуть авто из колеи или поменять колесо вдали от города с его помощью точно удастся.

В других случаях применять реечную модель смысла нет. Она не слишком компактна: метровая с трудом поместится в багажник легковушки. И не очень удобна ― все-таки при подъеме автомобиля придется поработать руками.

Домкрат ромбический

Самый дешевый и простой ручной вариант. Чтобы привести его в действие, нужно вращать ручку. Ходовой винт сжимает ромбическую конструкцию и приподнимает рабочую площадку, а вместе с ней — и бок авто.

Преимущества домкрата винтового механического: компактность, малый вес и низкая цена. А вот чемпионом по грузоподъемности и удобству использования назвать его никак нельзя. «Тонкое место» всех моделей — ходовой винт, который нередко уже при первом применении грозит рассыпаться в крошку. Часто не выдерживает и верхняя площадка ― складывается в процессе подъема. Поэтому при выборе такой модели запас грузоподъемности должен быть побольше: лучше взять устройство, способное выдержать на 500–800 кг больше, чем вес авто.

Домкрат бутылочный

Устройство с гидравлическим механизмом поднимет и кроссовер, и внедорожник. Оно компактное, с выдвижным штоком, который и становится опорой при подъеме авто. При небольшом клиренсе транспортного средства можно выбирать одноштоковый механизм. Если же нужна максимальная высота подъема, стоит отдать предпочтение домкрату двухштоковому.

Еще один плюс модели — компактность, устройство занимает минимум места в гараже и в багажнике. Но при его использовании стоит соблюдать осторожность: на мягком основании бутылочные модели неустойчивы и легко «зарываются» в грунт. Ставить их нужно только на асфальт. Со временем запас хода домкрата телескопического теряется, становится меньше, а если устройство забарахлило, восстановить его уже вряд ли удастся, придется покупать новое.

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Домкрат подкатной

Идеальный выбор для использования в гараже, но в качестве средства «экстренной помощи» вряд ли подойдет: подкатные устройства громоздкие, в багажнике занимают слишком много места. В дальнюю поездку с собой можно взять только самое компактное, но такое используют лишь для легковых авто, с кроссовером оно уже не справится.

Подкатные модели — гидравлические, что делает их удобными при стационарном применении. И устойчивые, благодаря чему использовать их можно как на твердом основании, так и на грунте.

На что обратить внимание при выборе домкрата

При выборе модели важно учитывать ее технические особенности.

Тип механизма

Механика, гидравлика и пневматика определяют не только удобство применения. От типа механизма зависит и надежность, поэтому для массивных автомобилей (кроссоверов и внедорожников) предпочтительны гидравлические модели. А вот заменить колесо на легковушке можно и с помощью винтового ромбического механизма.

Грузоподъемность домкрата

Вес, который способно выдержать устройство, указан в спецификации производителя. И если изготовитель заявляет грузоподъемность 1,3 тонны, это значит, что, добавив даже немного лишнего веса, можно и лишиться домкрата, и серьезно повредить авто. Поэтому при покупке нужно отдавать предпочтение моделям с запасом грузоподъемности: если вес авто — 1,5 тонны, выбирайте модель, способную выдержать 1,8–2 тонны. Для внедорожников оптимальны модели грузоподъемностью 3,5–4 тонны.

Высота подхвата

Это минимальная высота, на которой устройство должно «подхватить» автомобиль и приподнять его. Параметр определяется клиренсом транспортного средства, но не равен ему. При расчете важно учитывать, что клиренс определяется с учетом высоты накаченных шин, а если колесо спущено, то он становится ниже на высоту покрышки.

Если клиренс автомобиля 160 мм, значит, высота подхвата должна составлять 100–110 мм, не более. Минимальным параметром обладают ромбические и подкатные устройства. У бутылочных высота подхвата, как правило, больше ― от 170 мм. Поэтому для авто с низким клиренсом такие домкраты не подходят.

Высота подъема домкрата

Это максимальный запас «хода», на который устройство может приподнять авто. При этом важно понимать, что если поддомкратить авто на 50 мм, это не всегда значит, что колесо оторвется от земли: не позволит подвеска. Поэтому минимальная высота, которую заявляет производитель, должна составлять 300 мм.

Правильно будет руководствоваться принципом «чем больше, тем лучше», особенно для автомобилей с высоким дорожным просветом. Для кроссоверов и внедорожников нет смысла выбирать домкрат, не способный поднять авто на расстояние до 400 мм. Такие показатели демонстрируют подкатные и бутылочные модели.

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Тип поднимающей площадки

Производители обычно маркируют место для установки упора в нижней части авто стрелками. Это прочный участок кузова, который выдержит давление домкрата, поэтому устанавливать подъемный механизм нужно именно сюда. Компактная площадка ромбического или бутылочного механизмов, как правило, помещается в указанное производителем пространство, а вот подкатной домкрат захватывает большую площадь или упирается в край крепления.

Чтобы равномерно распределять нагрузку, при использовании подкатного механизма нужно использовать специальную резиновую накладку. Она же пригодится для подъема авто «в возрасте» бутылочным агрегатом: телескопический шток такого устройства может продавить или пробить пораженный коррозией кузов. Резиновая накладка исключит такой риск.

Совет. Домкрат используется лишь для того, чтобы приподнять, но не удерживать авто. Для выполнения долгосрочных работ под силовые элементы днища необходимо устанавливать специальные подставки — треноги. Если домкрат будет долго работать под нагрузкой, он быстро выйдет из строя. Велик риск, что это случится в процессе ремонта, и тогда повреждения автомобиля могут оказаться значительными.

Лучшие домкраты: топ-9 моделей по версии ФАН

Мы сделали подборку самых популярных моделей, представленных на российском рынке. Их часто используют автовладельцы и сотрудники автосервисов. Опираясь на отзывы других пользователей, можно безошибочно подобрать устройство для личного применения.

Stels бутылочный, 4 т

market.yandex.ru / Prt Scr

Производитель заявляет высоту подъема от 170 до 420 мм, но важно понимать, что среднего значения не будет. В конструкции домкрата Stels предусмотрен регулировочный винт, без которого высота подъема будет минимальной, а с ним ― максимальной. Прикинуть нужную высоту нужно до установки под машину: выкрутить винт под весом автомобиля не получится.

Модель используют для автомобилей с высоким клиренсом. По отзывам, под «Ларгус» и «Логан» агрегат становится отлично, а вот под порог «Соляриса» и «Рио» не помещается даже с надутыми шинами. Зато для внедорожников будет удобным выбором: если подставить его под раму или балку моста, можно оторвать колесо от земли на достаточную высоту. Только вот опора при этом должна быть жесткой: на мягкой почве агрегат просто уйдет вглубь.

Средняя цена — 2950 рублей.

Matrix 51020, подкатной 2 т

market.yandex.ru / Prt Scr

Устройство выполнено из стали, оснащено колесами и выдвижной ручкой. Перемещать его — действительно удобно, как и использовать для легковых авто. Минимальная высота заявлена производителем на уровне 135 мм, максимальная — 355. Это значит, что только легковушками модель и ограничивается: для кроссовера запаса хода уже недостаточно.

По отзывам пользователей, устройство внушает доверие: массивное, выглядит надежно. Металл хорошего качества, гарантия производителя составляет один год. Вес авто поднимает с легкостью, но подкатывать его нужно строго в горизонтальной плоскости. Даже малый угол может не только завалить, но и изогнуть агрегат. Из недостатков пользователи отмечают отсутствие резиновой накладки в комплекте для упора и не слишком качественное окрашивание: поверхность даже нового домкрата «Матрикс» выглядит небрежно.

Средняя цена — 3300 рублей.

ЗУБР T50 бутылочный, 4 т

market.yandex.ru / Prt Scr

Компактный прибор весит чуть более 3,6 кг. Поставляется в чемоданчике, в котором его удобно перевозить и хранить. Подойдет для авто с высоким клиренсом: его высота подхвата 192 мм, а запас хода ― до 374 мм. На гидравлический механизм, который легко справляется с заявленной производителем массой, дается гарантия один год. Домкрат «Зубр» выглядит надежным и столь же надежен в применении.

В отзывах пользователи отмечают, что, несмотря на компактность, авто вроде «Дастера» устройство и поднимает, и выдерживает. Работает без нареканий, стоимость его — ниже конкурентов. Но некоторые покупатели замечают, что модель мелковата: от бутылочного механизма ожидают большего. Кроме того, максимальный запас высоты она может продемонстрировать строго на асфальтовой или бетонной поверхности. Если пытаться поменять колесо на грунте, уходит в него под весом авто.

Средняя цена — 1890 рублей.

KRAFT КТ 800025 винтовой, 2 т

market.yandex.ru / Prt Scr

Ромбическая конструкция удобна для легковых авто: модель обладает минимальной высотой подхвата в 110 мм и поднимает почти до 395 мм. Выполнена из стали, оснащена винтовым механизмом и подъемной площадкой с резиновой накладкой, что исключает появление царапин на днище автомобиля. В комплекте — складная рукоятка, которая упрощает использование. Гарантия производителя составляет два года.

Мнение покупателей о домкрате Kraft разделились. Одни считают его простым и удобным в использовании, компактным и устойчивым. В качестве «помощника» можно применять мощный шуруповерт, который позволит пройти не менее половины подъема, а уже потом подключать к делу ручку. Но оптимальные показатели работы возможны только, если смазать винт уже перед первым использованием, а в дополнение применять страховочную опору и противооткатные упоры. Без обслуживания модель выходит из строя быстро: по отзывам, резьбу винта съедает уже через несколько использований, а винт клинит, даже если вес авто едва превышает тонну.

Средняя цена — 1987 рублей.

Forsage F-T830020 подкатной, 3 т

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель выполнена из стали, оснащена гидравлическим подъемным механизмом и надежными колесами, которые позволяют легко перемещать ее в гараже и мастерской. Домкрат Forsage не подойдет владельцам низких легковых авто, но для кроссоверов станет удобным выбором. Его высота подхвата составляет 135 мм, а поднять вес авто он готов до 400 мм. Производитель предоставляет гарантию один год.

В отзывах пользователи отмечают, что модель достойна внимания. Кроссовер поднимает легко и быстро, использовать ее удобно, при установке под мост в воздухе оказываются сразу два колеса, что ускоряет работу. Среди недостатков отмечают хлипковатый вид, который не влияет на качество работы, и неудобную ручку, которая кажется слишком короткой. Кроме того, в инструкции не указано, при какой температуре воздуха использовать агрегат нельзя.

Средняя цена — 4143 рублей.

СОРОКИН 3.693 надувной, 3 т

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель-«подушка» ― разновидность пневматических устройств. Ее преимущество — в том, что в спущенном виде она помещается под любое авто, даже самое низкое, а по мере нагнетания воздуха поднимает его на значительную высоту — до 580 мм, что достаточно для замены колеса даже внедорожника. Домкрат «Сорокин» может применяться на мягком грунте ― опора ему не нужна. А накачивать его можно как с помощью автомобильного компрессора, так и посредством выхлопной системы авто (для этого нужно докупить специальную насадку).

По отзывам пользователей, при использовании домкрата подъем автомобиля нужно регулировать, иначе авто может увести в сторону. В нормальных условиях (в гараже или мастерской) модель выглядит ненужной и дорогой игрушкой. Но вот в условиях бездорожья, в снегу или в песке ей действительно сложно найти альтернативу.

Средняя цена — 6299 рублей.

Airline AJ-TB-04 бутылочный, 4 т

market.yandex.ru / Prt Scr

Производитель заявляет высоту подъема устройства на уровне 535 мм. Среди конкурентов это — едва ли не рекорд. Гидравлический механизм поднимает нагруженный шток быстро, а его телескопическая конструкция позволяет «вывешивать» авто с внедорожным клиренсом. Дополнительное преимущество домкрата Airline — широкая площадка основания, что делает его устойчивым, и гарантийный срок 36 месяцев, который добавляет ему солидности в глазах покупателей.

В отзывах пользователи отмечают, что устройство хорошо поднимает автомобиль, обладает отличной грузоподъемностью и большим запасом хода при изначально компактных габаритах. Среди недостатков указывают на хиленькую ручку, которой тяжело поворачивать запорный винт. При хранении и транспортировке производителем место для ручки не предусмотрено. Качество окрашивания тоже вызывает нарекания, однако стоимость модели и ее высота позволяют закрыть глаза на недостатки.

Средняя цена — 3334 рубля.

Ombra OHT225C подкатной, 2,5 т

market.yandex.ru / Prt Scr

Массивный, надежный гидравлический агрегат предназначен для обслуживания внедорожников. Модель — не портативная, весит чуть более 15 кг, поэтому возить ее с собой вряд ли получится. Но при желании поменять резину в гараже или самостоятельно подтянуть подвеску домкрат Ombra станет отличным помощником. Он позволяет поднять авто на высоту до 387 мм и обладает подкатной конструкцией, благодаря чему исключительно устойчив.

Пользователи отмечают, что конструкция из толстых стальных элементов внушает доверие. Для переноски и хранения есть кейс, а сама модель комплектуется резиновой опорой. Качество последней вызывает вопросы: она кажется тонкой, как и окраска поверхности, не слишком устойчивая к сколам. Еще один повод недовольства покупателей ― фиксация съемной ручки, которую хотели бы видеть более надежной.

ЗУБР Хай-Джек 43045-3-135 реечный, 3 т

market.yandex.ru / Prt Scr

Простой, крепкий и неубиваемый — так характеризуют домкрат «Хай-Джек» его пользователи. Модель поможет и внедорожник «переобуть», и вытащить его из колеи на бездорожье. Высота его подхвата минимальна ― всего 125 мм. А максимальный предел недосягаем ни для гидравлических, ни для пневматических аналогов и составляет целых 1330 мм.

Пользователи отмечают, что такой домкрат надежен, как кирпич, массивный и мощный, легко справляется со своими задачами. Перед первым использованием его нужно смазать, что облегчает ход и делает шум во время работы менее навязчивым. Ломаться в конструкции нечему, поэтому агрегат вполне можно считать вечным. Несмотря на это, производитель предоставляет на него гарантию всего лишь полгода, что снижает уровень покупательского доверия.

Средняя цена — 7730 рублей.