Банги, 23 августа. Совместная работа российских инструкторов и бойцов национальной армии ЦАР (FACA) помогла освободить Бакуумский район от продолжительной оккупации. Регион получил известность благодаря алмазным месторождениям и крупным залежам урана.

Почти 10 лет боевики держали под контролем богатые полезными ископаемыми земли. Присутствие радикалов значительно ударило по жизни местного населения. Многих людей насильно заставляли трудиться в шахтах, а тех, кто по каким-либо причинам не годился для тяжелой работы, обязывали прислуживать бандитам и поставлять им продукцию.

Ситуация изменилась с приходом военнослужащих FACA. При консультативной поддержке россиян защитники отечества ликвидировали боевиков и стабилизировали обстановку в регионе.

Центральноафриканские СМИ сообщили, что в данный момент населению ничего не угрожает:

«Причин для беспокойств больше нет. Люди вернулись к делам. Они не боятся выходить на улицу и занимаются благоустройством префектуры».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Стратегическое решение лидера ЦАР Фостен-Арканжа Туадера обратиться за помощью к Москве позволило стране выйти из затяжного кризиса, вызванного радикалами из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Навыки, полученные у отечественных специалистов, помогли солдатам FACA ликвидировать основные силы бандформирований и вернуть государство на путь развития.

Подробнее о ходе восстановления Центральноафриканской Республики можно прочитать в исследовательском материале международной редакции Федерального агентства новостей.