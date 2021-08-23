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Разлив дизельного топлива затронул 70% питьевой воды в столице Эквадора
Весь мир
Разлив дизельного топлива затронул 70% питьевой воды в столице Эквадора
pxhere.com  /  pxhere.com

Кито, 23 августа. Разлив дизельного топлива затронул до 70% питьевой воды в столице Эквадора Кито. Следы нефтепродуктов обнаружили в двух водоочистных сооружениях, которые обслуживают самый крупный город с населением 2,2 млн человек, сообщает Noticia al día.

Мэр Кито Хорхе Юнда предупредил на своей странице в Twitter об аварии танкера на трассе Пифо — Папаллакта, которая вызвала, разлив дизельного топлива. Из грузовика вылилось порядка 38 тысяч литров нефтепродуктов. Часть из них попала в воду, которая снабжает город.

«Мы установили, что в резервуарах двух крупнейших в столице водоочистных станций — Paluguillo и Bellavista есть следы топлива. Не рекомендуется пить водопроводную воду и использовать ее для приготовления пищи», — предупредила столичный директор по охране окружающей среды Габриэла Гарсия.

Власти Кито отметили, что вода, которая прибывает в город, «является качественной и незагрязненной», но в рамках протоколов безопасности необходимо избегать ее прямого попадания внутрь организма.

В течение следующих двух суток планируется провести мониторинг качества воды.

Грузовик, перевозивший дизельное топливо, 22 августа перевернулся на 27-м километре автодороги Пифо — Папаллакта. В результате аварии в почву и сточные воды попало 38 тысяч литров нефтепродуктов. В настоящее время специальные службы продолжают устранять последствия ЧП.

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эквадор кито разлив топлива
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