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Директор Театра Ермоловой заявил о сокращении 18 актеров на фоне скандала

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:12
Общество
Директор Театра Ермоловой заявил о сокращении 18 актеров на фоне скандала
Агентство городских новостей Москва

Москва, 23 августа. Директор Московского драматического театра имени Ермоловой Сергей Кузоятов опроверг информацию в СМИ о сокращении 29 сотрудников. По словам руководства, уволены будут лишь 18.

Директор театра подчеркнул, что речь идет в том числе и о тех сотрудниках, которые ранее были сняты со ставки, а теперь их будут исключать из расписания.

«Касательно артистов, в списке на сокращение 18 человек», — отметил Кузоятов в комментарии ТАСС.

Скандал вокруг Театра Ермоловой разгорелся в начале июля, когда стало известно о массовых сокращениях. По версии учреждения, решение об увольнении было принято в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии коронавируса нового типа. Все сокращения происходили в рамках Трудового кодекса РФ.

После информации о сокращении артисты подняли волну недовольства, обвиняя театр во всех грехах. Спустя некоторое время руководство не выдержало и заявило о судебном иске, который будет подан против клеветников.

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скандал увольнение театр ермоловой
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