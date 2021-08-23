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Бастрыкин поручил оперативно расследовать инцидент с обрушением балкона в Ижевске

  /   Обновлено: 23 августа 2021 14:01
Происшествия
Бастрыкин поручил оперативно расследовать инцидент с обрушением балкона в Ижевске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ижевск, 23 августа. Уголовное дело возбудили после крушения балкона, который приземлился на тротуар с высоты 18-го этажа. В результате получил травму четырехлетний ребенок, стоявший рядом.

Следственный комитет завел дело о предоставлении небезопасных услуг. За ходом расследования лично следит председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Женщина и ребенок чудом не пострадали при обрушении балкона на улице Грибоедова. Причиной ЧП стал сильный ветер, бушующий в регионе. Момент падения конструкции попал на запись камеры видеонаблюдения. На появившихся в Сети кадрах видно, что в нескольких сантиметрах от прохожей упали куски фасада, после чего в воздух поднялись клубы пыли.

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обрушение ижевск балкон
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