Бастрыкин поручил оперативно расследовать инцидент с обрушением балкона в Ижевске

Ижевск, 23 августа. Уголовное дело возбудили после крушения балкона, который приземлился на тротуар с высоты 18-го этажа. В результате получил травму четырехлетний ребенок, стоявший рядом.

Следственный комитет завел дело о предоставлении небезопасных услуг. За ходом расследования лично следит председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Женщина и ребенок чудом не пострадали при обрушении балкона на улице Грибоедова. Причиной ЧП стал сильный ветер, бушующий в регионе. Момент падения конструкции попал на запись камеры видеонаблюдения. На появившихся в Сети кадрах видно, что в нескольких сантиметрах от прохожей упали куски фасада, после чего в воздух поднялись клубы пыли.