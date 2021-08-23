В Минобороны РФ назвали сроки завершения реконструкции восточной ветки БАМ

Кубинка, 23 августа. Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) будет завершена в 2023 году, заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков на форуме «Армия-2021».

Замглавы Минобороны России подчеркнул, что вторая ветка БАМ протяженностью 340 км является самым сложным участком магистрали, передает «Звезда». Он добавил, что изначальные сроки завершения строительства в 2024 году были пересмотрены и сдвинуты на 2023 год.

«Зашли железнодорожные войска, группировка сегодня 1,5 тысячи человек личного состава и более 900 единиц техники. До 12 августа развернули четыре гарнизона, в которых проживают люди, железнодорожные войска и другие участники, в том числе студенческие отряды», — отметил Булгаков.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал не снижать темпы реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Он отметил, что она значительно увеличит транспортные возможности Восточной Сибири.