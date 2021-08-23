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Онколог Серяков назвал неочевидные симптомы рака крови
Общество
Онколог Серяков назвал неочевидные симптомы рака крови
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Москва, 23 августа. Врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук Александр Серяков перечислил ряд симптомов, которые указывают на рак крови.

По словам специалиста, лейкоз можно определить по общей симптоматике. Чаще всего на онкологическое заболевание указывает сильное снижение веса.

Однако этот синдром также включает в себя ночную потливость, настолько сильную, что пациентам приходиться менять одежду или постельное белье. При симптоме возможен кожный зуд и повышение температуры до 38 градусов и выше.

Врач посоветовал обращаться за помощью к специалисту, если наблюдаются проблемы со слизистой. Сюда можно отнести кровотечения десен, маточные кровотечения или увеличенные периферические лимфатические узлы, передает портал «Доктор Питер».

Онкологи ранее перечислили главные признаки рака поджелудочной железы. Ключом к успешному лечению является своевременно поставленный диагноз.

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онкология симптомы рак крови
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