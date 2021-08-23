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Вадим Манукян ответил, в чем причина высоких рейтингов драмы «Солнцепек»
Общество
Вадим Манукян ответил, в чем причина высоких рейтингов драмы «Солнцепек»
Федеральное агентство новостей  / 

Сейчас среди зрителей кино высок запрос на правду и справедливость, и фильм «Солнцепек» — одно из таких произведений, поделился в беседе с ФАН известный блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Собеседник агентства поделился выводами о военной драме «Солнцепек», которая показывает события 2014 года в Луганске. Создателям картина действительно удалась, о чем свидетельствуют высокие оценки в онлайн-кинотеатрах. Так, на платформе ivi рейтинг фильма составляет 9,2 балла, а на сайте Okko у него стоит четыре звезды из пяти. На цифровых платформах KION и Wink аудитория тоже оценила «Солнцепек» в 9 с лишним баллов — такой отметки сегодня удосуживается не каждая лента.

Вадим Манукян ответил, в чем причина высоких рейтингов драмы «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек».  / 

Однако, как известно, не все зрители удержались от резкой критики фильма — речь идет об украинских националистах.

«Меня не удивляют высокие оценки фильма «Солнцепек» на онлайн-платформах. Сейчас очень высок запрос на правду и справедливость. А в этом художественном творении правда показана, как она есть. Тот факт, что на Украине критикуют этот фильм, меня тоже ничуть не удивляет. Там людям за последние семь лет обильно промыли мозги. Зеленский за последний год полностью зачистил СМИ, которые ему мешают продвигать государственную пропаганду, а также информацию, которую ему посылают хозяева из США и Евросоюза. В итоге украинцам приходится уходить в YouTube за правдой», — отметил Вадим Манукян.

Вадим Манукян ответил, в чем причина высоких рейтингов драмы «Солнцепек»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По мнению блогера и общественного деятеля, такая ситуация в умах жителей страны в ближайшем будущем прекратится.

«Мне достоверно известно, что даже в верхушке украинской власти постепенно зреет оппозиция Зеленскому. Умеренным политикам на Украине надоели чудачества Владимира Александровича и его команды. Думаю, что либо путч, либо народно-освободительная революция в скором времени снесут этих горе-деятелей», — заключает собеседник ФАН.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал перевести и показать ленту «Солнцепек» в странах Европы и США. Качественно снятая драма, по мнению политика, очень достоверно рассказывает о ситуации в Донбассе и способна открыть глаза на правду зарубежному зрителю.

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донбасс украина кино манукян солнцепек
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