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«Очередная ересь»: в Госдуме жестко ответили на слова Зеленского об «освобождении» Крыма

  /   Обновлено: 23 августа 2021 13:56
Политика
«Очередная ересь»: в Госдуме жестко ответили на слова Зеленского об «освобождении» Крыма
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский написал сценарий, потренировался у зеркала, а потом вышел перед собравшимися и выдал очередную ересь, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера о начале «обратного отсчета до освобождения» Крымского полуострова, передает РИА Новости.

«Видимо, сам написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал... очередную ересь», — подчеркнул Бальбек.

Ранее Зеленский на саммите «Крымской платформы» объявил «обратный отсчет до освобождения» полуострова. По словам главы государства, он сделает «все возможное», чтобы «вернуть полуостров».

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Все новости / Политика / «Очередная ересь»: в Госдуме жестко ответили на слова Зеленского об «освобождении» Крыма
украина зеленский бальбек
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