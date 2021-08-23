«Очередная ересь»: в Госдуме жестко ответили на слова Зеленского об «освобождении» Крыма

Москва, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский написал сценарий, потренировался у зеркала, а потом вышел перед собравшимися и выдал очередную ересь, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера о начале «обратного отсчета до освобождения» Крымского полуострова, передает РИА Новости.

«Видимо, сам написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал... очередную ересь», — подчеркнул Бальбек.

Ранее Зеленский на саммите «Крымской платформы» объявил «обратный отсчет до освобождения» полуострова. По словам главы государства, он сделает «все возможное», чтобы «вернуть полуостров».