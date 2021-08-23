Главное достижение Майдана превратилось в главный позор Украины

Киев, 23 августа. Единственное и крайне сомнительное достижение так называемой революции достоинства в будущем старательно вымарают из учебников истории.

Таким мнением с журналистами ФАН поделился политический эксперт Алексей Белов, напомнив, что единственным реальным достижением массовых беспорядков 2013-2014гг. на Украине можно назвать лишь безвизовый режим со странами Евросоюза.

Одним из самых значимых достижений своей независимости украинские власти, а равно и простые граждане, считают пресловутый «безвиз». Ставший на Украине в какой момент реальным фетишем, он до сих пор используется тамошними диванным патриотами в качестве железобетонного, как им кажется, аргумента в спорах с россиянами о преимуществах избранного исторического пути.

Аргумент, стоит признать, так себе. Все, кто в России сталкивался с необходимостью открыть себе «шенген», хоть рабочий, хоть туристический, прекрасно знают, что проблем с этим нет никаких. И если для того, чтобы не выглядеть на границе бедными родственниками и тащить с собой кучу справок, как это делают обладатели украинского паспорта, надо заплатить в кассе посольства 35 евро, что по курсу составляет где-то чуть больше 3 тысяч рублей, то ради бога, мы заплатим.

Ну да не в визе или ее отсутствии дело. Еще в период майданных событий декабря 2013 года в разговорах с простыми украинцами всегда сквозила одна и та же мысль: «мы хотим в Европу». Вот, правда, это самое «мы хотим», все понимали не совсем так, как оно звучало с экранов ТВ. «Мы» — в смысле каждый сам по себе, а не страна. И не для того, чтобы жизнь на Украине стала лучше и приблизилась к полумифическим европейским стандартам, а чтобы каждый из них, отдельно, мог, наконец, свалить с постоянно «набирающего воду» украинского корабля, и, возможно, построить свое личное счастье где-то там, за пределами опостылевшей Родины. Короче, как в старом анекдоте про попугая-эмигранта — «хоть тушкой, хоть чучелом, но надо сваливать».

Нет, вслух об этом, конечно же, никто не говорил, на словах там все сплошь патриоты-однолюбы, но реальность вполне убедительно доказала иное. Сколько народа постоянно проживало на Украине до «Евромайдана»? Что-то около 46 миллионов? Ну, если статистика не врет. После ушел Крым — минус 2 миллиона, откололся Донбасс — еще около 5, и того минус 7 миллионов человек. Так почему же даже источники, близкие к официальным на Украине, называют цифру в 30 миллионов жителей на 2021 год (на самом деле их ещё меньше). Куда пропали 9 миллионов человек? Арифметика-то не сходится!

А вот туда и пропали — уехали на заработки, в Европу да в Россию и только строгость европейского миграционного законодательства не позволяет большинству из них закрепиться там надолго, точнее навсегда. Вы только вдумайтесь, на постмайданной Украине официально появилась статья доходов «валютные переводы от гастарбайтеров», или, как их ласково называют местные СМИ, «заробитчан». То есть сдают в аренду собственных граждан. Так главное достижение и превратилось в главный позор Украины.

Сам президент страны с высоких трибун громогласно заявляет, мол европейская экономика строится украинскими руками. И ведь даже не понимает насколько смешно и унизительно это звучит. Это как если бы Таджикистан гордился тем, что таджики «отремонтировали всю Россию», а киргизы тем, что ее же, родимую, возят в такси. Ну, прямо скажем, сомнительный повод для гордости.

В реальности же, все обстоит немного по-другому, не столь радужно. Так как тот самый «безвиз» изначально не подразумевал никакого «права на труд» в ЕС, то и работают украинские граждане там в основной своей массе «по-черному». Это, кстати, официальный термин в той же Германии для трудоустройства нелегалов. И, соответственно, именно поэтому получают они сущие копейки, вся прелесть которых лишь в том, что они существенно больше копеек украинских.

Вот и готовы учителя, медики, инженеры, и прочие работники умственного труда, не говоря уже об их менее квалифицированных собратьях, бороться за урожай на бескрайних просторах бывшей Речи Посполитой (уже после объединения Королевства Польского с Великим Княжеством Литовским). Потому как, видите ли, этим младоевропейцам больше не по чину самим там горбатиться, они предпочитают уезжать в дальние страны, на таком же основании и с такими же целями, как и их украинские «необатраки». Вот такой вот круговорот трудовых ресурсов в природе.

И едут, едут гастарбайтеры с Украины собирать клубнику, картошку и прочие дары полей. Едут несмотря ни на что: ни на тяжелый труд, ни на «неласковое» отношение к ним их новых «хозяев», ни на нищенскую по европейским меркам заработную плату. Видимо, там им всяко лучше, чем дома. За что, собственно, и скакали…

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