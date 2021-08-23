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В Минобороны РФ заявили об укреплении сотрудничества с Индией в сфере технологий
Армия
В Минобороны РФ заявили об укреплении сотрудничества с Индией в сфере технологий
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 23 августа. Индия и Россия развивают сотрудничество по линии оборонных ведомств в сфере высоких технологий поступательно и динамично, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В ходе встречи со своим индийским коллегой Радж Кумаром он отметил, что военно-техническое сотрудничество является одной из важнейших сфер взаимодействия между Москвой и Нью-Дели.

«Мы уже давно перешли на интеллектуальное взаимодействие: это касается передачи высоких технологий, локализации производства, и это сотрудничество развивается», — заявил Фомин.

В свою очередь Радж Кумар отметил, что сейчас страны усилили работу в направлении совместного производства оборудования. Кроме того, ВС России и Индии демонстрируют хорошие результаты в совместных учениях. Он также подчеркнул, что участие Индии в военно-технических форумах «Армия» развивается весьма и весьма поступательно.

«Хочу поблагодарить российскую сторону за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Индия заключила с Россией контракт на поставку 70 тысяч новейших автоматов Калашникова. Они станут основным стрелковым оружием индийских ВС.

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сотрудничество минобороны рф индия
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