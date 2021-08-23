Россияне рассказали, сколько времени нужно для полноценного отдыха

Москва, 23 августа. Сотрудники российских компаний назвали продолжительность отпуска, необходимую для полноценного отдыха, приняв участие в опросе.

Жителям России необходимо больше двух недель на то, чтобы полноценно отдохнуть. Об этом сообщили представители Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд) со ссылкой на проведенный опрос.

Согласно результатам исследования, такой срок называют 45% россиян. При этом 37% сотрудников российских предприятий и компаний считают, что для отдыха достаточно и двух недель. Около 10% опрошенных заявили, что не нуждаются в отдыхе.

Большая часть респондентов (36%) предпочитает откладывать деньги на отпуск. Еще 32% используют средства, предоставленные работодателем. На рабочие запросы продолжают отвечать 30% отдыхающих, поиском новой работы во время отпуска занимаются 12% россиян.

Как сообщалось ранее, предприятия банковской сферы заняли первое место в рейтинге работодателей, недовольных уходом сотрудницы в декретный отпуск. В список также вошли медицинские и консалтинговые компании.