Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 14:56
14:55
Общество
Зеленский недоплачивал за газ в своей крымской квартире
14:55
Общество
Вирусолог рассказал, какой уровень антител нужен для защиты от коронавируса
14:54
Политика
Путин 24 августа примет участие во втором съезде ЕР
14:52
Общество
Юрист Лалаян обжалует решение ФАС по проведенной проверке в аэропорту Домодедово
14:52
Общество
Ушел из жизни бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов
14:51
Общество
Папа римский может отречься от престола из-за болезни
14:49
Весь мир
«Талибан» назначил нового и.о. главы Центробанка Афганистана
14:48
Общество
Вадим Манукян ответил, в чем причина высоких рейтингов драмы «Солнцепек»
14:47
Политика
Зеленский пригласил Россию к участию в саммите «Крымской платформы»
14:45
Африка
Шойгу встретился с министром обороны и военного производства Египта
Все новости

Россияне рассказали, сколько времени нужно для полноценного отдыха
Общество
Россияне рассказали, сколько времени нужно для полноценного отдыха
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Москва, 23 августа. Сотрудники российских компаний назвали продолжительность отпуска, необходимую для полноценного отдыха, приняв участие в опросе.

Жителям России необходимо больше двух недель на то, чтобы полноценно отдохнуть. Об этом сообщили представители Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд) со ссылкой на проведенный опрос.

Согласно результатам исследования, такой срок называют 45% россиян. При этом 37% сотрудников российских предприятий и компаний считают, что для отдыха достаточно и двух недель. Около 10% опрошенных заявили, что не нуждаются в отдыхе.

Большая часть респондентов (36%) предпочитает откладывать деньги на отпуск. Еще 32% используют средства, предоставленные работодателем. На рабочие запросы продолжают отвечать 30% отдыхающих, поиском новой работы во время отпуска занимаются 12% россиян.

Как сообщалось ранее, предприятия банковской сферы заняли первое место в рейтинге работодателей, недовольных уходом сотрудницы в декретный отпуск. В список также вошли медицинские и консалтинговые компании.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россияне рассказали, сколько времени нужно для полноценного отдыха
опрос отдых роструд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru