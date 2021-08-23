Добровольцы из Москвы ждут вылета в Якутию для спасения животных в горящих лесах

В Москве собрано около 100 кубометров груза, включая крупногабаритное медицинское оборудование и транспорт, чтобы развернуть полевой госпиталь для животных в горящей Якутии, однако вылет добровольцев все время откладывается. Об этом в интервью ФАН рассказала президент Российского биологического общества (РБО) Валерия Аверкиева.

«Груз уже несколько дней формируется в Москве: очень многие оказывают помощь — и финансовую, и просто медикаменты какие-то привозят, перевязочные материалы для животных, различные препараты. Все это собирается сейчас в одном месте: уже достаточно большой объем — порядка 100 кубометров. Но все будет зависеть от того, сколько нам разрешат вывезти. Как только борт дадут, будем грузиться», — рассказала собеседница агентства.

Российское биологическое общество поддержало инициативу одного из своих активистов, владельца частного лосиного заповедника и бывшего спецназовца Алексея Седого. Тут же организовали сбор денег, согласовали с Минприроды и Росприроднадзором организацию полевого госпиталя для зверей и вывоз их из леса.

/ Валерия Аверкиева

Нашлись и добровольцы, готовые трудиться прямо в очагах пожаров, чтобы помочь животным. В команде кроме ветеринаров есть и обычные врачи: волонтеры прекрасно понимают, что им тоже потребуется помощь, чтобы сохранять работоспособность в опасной зоне.

Поисково-спасательной группе на собранные пожертвования и собственные средства удалось вооружиться квадрокоптером — его продали с большой скидкой, а также квадроциклом, автомобилем УАЗ с прицепом, кислородными баллонами, мобильным рентген-аппаратом и другим необходимым оборудованием. Столичные организации и просто частные лица обеспечили расходными материалами и инструментом. Все это повезут из Москвы на расстояние в 8,3 тысячи километров. В окрестностях Якутии найти необходимое для тушения пожаров оборудование и медицинские препараты сейчас сложно.

«В Якутии к нам обратились волонтеры, которые занимаются тушением пожаров: у них банально не хватает лопат и шанцевого инструмента — топоров, пил. Они просто в магазинах закончились. А гражданская авиация сейчас туда фактически не летает из-за пожаров: добраться туда обычным бортом — целая история», — пояснила Валерия Аверкиева.

ТАСС / Рябинин Семен

В регионе с нетерпением ждут прибытия группы и оборудования. На месте есть приюты для собак, готовые временно переквалифицироваться в пристанище для диких животных. Одно из местных фермерских хозяйств предоставит базу для оборудования стационара, где звери будут готовиться к перевозке или просто приходить в себя перед возвращением в дикую природу.

«Вопросы о транспортировке животных или их возвращении в лес будем решать на месте. Многое зависит от того, кого найдем. В Якутии какой-то абсолютный информационный вакуум: мы не можем собрать никаких данных о примерном количестве животных в зоне бедствия, их видах. Кому-то из них достаточно будет продышать кислородом, просто поесть и выспаться, а кому-то потребуется более серьезное ветеринарное вмешательство», — отметила президент РБО.

Собеседница ФАН рассказала, что пока нерешенным остается вопрос с передержкой медведей: на месте есть реабилитационные центры, готовые принять птиц, зайцев, копытных. А вот организовать содержание косолапых обитателей местных лесов куда сложнее. Впрочем, самая острая проблема на сегодня даже не в этом: собранный груз и добровольцы уже несколько дней ждут отправки. Вывезти специфический багаж может только спецборт МЧС, но полет постоянно откладывается.

ТАСС / ФБУ

О начале подготовки поисково-спасательной группы, которая отправится в Якутию вызволять из огня травмированных и обожженных животных, инициатор ее создания Алексей Седой объявил еще 15 августа в своем Instagram. Через четыре дня ему пришлось разместить пост с ответами на комментарии в духе «только деньги тратить», «всех не спасете» и другие похожие реплики.

«Наплевать. Совсем. Несколько лет назад был случай. Мальчонка лет 6 с ранением головы и шеи. И такие же комментарии. В лицо мне. Когда я его перевязывал, жгутовал и далее по списку… Вместо того, чтобы помочь, они смотрели… мальчонка выжил. Здоров», — напомнил реакцию интернетсообщества на другой случай Алексей Седой.

ФАН обратился за комментарием в Министерство чрезвычайных ситуаций РФ. Ведомство не брало на себя обязательств доставить такой груз в зону пожаров, но других возможностей перевезти все необходимое сейчас просто нет. Активисты направили обращения в МЧС РФ и Администрацию президента. Ранее Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России призвал организовать работу по спасению диких животных в очагах бедствия.