Буквальный перевод слова «архитектор» с греческого ― старший (главный) зодчий (строитель). В целом, это и есть определение профессии архитектора. Ведь любое строительство начинается с рисунка, проекта, точное следование которому и есть залог успеха. Строители выполняют конкретную задачу. Тогда как архитектор представляет себе весь проект как целиком, так и мельчайшие его детали.

Как стать архитектором, куда пойти учиться, где применить свои знания ― разберем в этой статье.

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Немного истории

Профессия архитектор насчитывает несколько тысячелетий, ведь мы знаем, что строить люди начали с древних времен. Самыми грандиозными древними постройками были три вида строений: там, где живет бог, там, где живет царь и там, где живет золото. То есть храмы, дворцы и сокровищницы. Наука считает первым архитектором Имхотепа: он руководил возведением пирамиды Джосера. Это было в третьем тысячелетии до нашей эры.

Особенно важной профессия архитектора стала с развитием городов или, как их называли в Древней Греции, полисов. Существует легенда, что первый градостроительный план был создан по приказу Александра Македонского. Великий царь Ойкумены призвал зодчих, чтобы те начертили ему план будущего города Фарос. Уже тогда зодчие знали многое из того, что нужно для проектирования и по сей день. В частности, что при планировании улиц нужно учитывать рельеф местности, а также направление ветров, которые там дуют.

К сожалению, истории неизвестны имена тех, кто строил великие готические соборы Средневековья. Хотя такие предположения делаются историками. Видимо, связано это с огромным влиянием церкви, которая не приветствовала самовыдвижение и демонстрацию авторства. А вот в период Возрождения профессия архитектора была, напротив, очень уважаемой и столь же престижной, как профессия художника и скульптора. Наиболее выдающиеся имена, такие как Филиппо Брунеллески, Донато Браманте, Микеланджело Буанаротти и другие подарила миру Италия. И по сей день здания, возведенные по проектам знаменитых архитекторов эпохи Возрождения, поражают своей красотой, гармонией, величием и привлекают туристов со всего мира.

Само слово «архитектор» стало употребляться в Европе около 400 лет назад. В России до Петра I оно вообще не было в ходу, а строителей называли «зодчими». Первыми архитекторами в России были все те же итальянцы: Пьетро Антонио Солари, Алевиз Новый, Аристотель Фиораванти, Антонио Джиларди. Им мы обязаны появлением на Руси прекраснейших зданий, таких как Колокольня Ивана Великого, Грановитая палата, Троицкий собор в Александрове, Успенский собор в Кремле. Да и самим Кремлем, часть башен которого возведена по проектам знаменитых итальянцев.

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В современном мире

Несмотря на то, что первая ассоциация со словом «архитектор» ― какое-нибудь здание, и раньше, и особенно в наше время задачи его намного шире. Сегодня специалисты проектируют не только здания, а целые пространства, кварталы. Ни одна городская застройка не обходится без привлечения архитектора. Но и этим профессия не ограничивается, так что выбор для дальнейшей карьеры достаточно большой:

Архитектор разрабатывает архитектурные решения: эскизы проекта, рабочие чертежи; осуществляет авторский надзор при реализации проекта.

Главный архитектор проекта организует разработку всей проектной документации и рабочих чертежей.

Архитектор-градостроитель разрабатывает генеральные планы населенных пунктов с учетом природного ландшафта, логистики и эргономичности.

Главный архитектор города участвует в разработке нормативных правовых актов в области градостроительства и обеспечивает контроль за их исполнением.

Дизайнер интерьера определяет планировку и пространственные решения интерьера; занимается его предметным наполнением и декоративным оформлением; курирует весь проект от начала до сдачи заказчику; работать можно как в бюро, так и на себя.

Ландшафтный архитектор разрабатывает ландшафтные решения, проекты благоустройства и озеленения территорий; может работать как на частных проектах, так и в масштабах города.

Историк архитектуры: научно-преподавательская деятельность в профильных ВУЗах.

Архитектор-реставратор занимается восстановлением памятников архитектуры; работает в реставрационных мастерских и бюро.

Архитектор-эксперт осуществляет экспертизу проектной документации.

Эта профессия, без сомнения, творческая, в которой есть определенная независимость. Ведь как любой художник, архитектор руководствуется исключительно своим представлением о красоте и гармонии. Однако при этом на него накладывается определенная ответственность за прочность, долговечность, функциональность его проектов.

Грамотный специалист должен ориентироваться в огромном количестве нормативных актов, которые регулируют деятельность в области архитектуры. Кроме этого, нужно быть готовым освоить специальные программы, которые позволяют проектировать и делать чертежи. Немаловажно разбираться в вопросах геодезии, картографии и экологии. Поэтому мечтая стать архитектором, стоит убедиться в наличии у себя следующих качеств:

Способность к пространственному мышлению.

Креативный подход.

Умение работать в команде.

Насмотренность.

Коммуникабельность.

Целеустремленность.

Ответственность.

Очевидно, что помимо всего упомянутого выше, будущий специалист в области архитектуры должен уметь рисовать и чертить или, во всяком случае, хотеть этому научиться. Какие знания и навыки нужны архитектору и где этому учат ― рассмотрим в следующем разделе.

Куда пойти учиться

Кроме творческих способностей, креативности и вкуса, хороший архитектор ― это аналитик, конструктор и специалист по строительным нормам и стандартам. Как бы ни был высок полет фантазии, соблюдать ГОСТ и прочие строительные стандарты будет необходимо.

Карьера архитектора возможна только при наличии высшего образования. Поэтому рассматривая варианты обучения после 11 класса, нужно искать ВУЗы, в которых есть программа «Архитектура» и смежные программы. Прежде всего, это МАРХИ ― учебное заведение с 250-летней историей. По сей день ВУЗ является лучшей архитектурной школой России. В институте готовят специалистов самых разных направлений от теории архитектуры, архитектурной физики и храмового зодчества до градостроительства и дизайна архитектурной среды.

Для поступления абитуриенту нужно быть готовым сдать экзамены по таким предметам, как русский язык и математика (возможно сдавать в формате ЕГЭ), а также рисунок, плоскостную колористическую композицию и черчение. Конкурс из года в год очень высокий, поэтому желающим поступить нужно подойти к экзаменационной подготовке со всей ответственностью.

Кроме знаменитого МАРХИ архитектурное образование можно получить в Московском государственном строительном университете, в Государственном университете по землеустройству. Соответствующие программы есть в Университете геодезии и картографии и Московском архитектурно-строительном институте. Еще один вариант ― обучение в художественном институте имени В.И. Сурикова.

Если начинать обучение после 9 класса, стоит рассмотреть вариант поступления в профильный колледж: художественный или строительный. Обучение в колледже позволит с одной стороны закончить школьную программу и подготовиться по общеобразовательным предметам, а с другой — поработать над навыками черчения, рисунка, композиции, что безусловно повышает шансы успешно сдать творческий конкурс.

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Где работает и сколько зарабатывает архитектор

После получения диплома перед любым молодым специалистом встает логичный вопрос: куда идти работать. Профессия архитектора позволяет начинать подрабатывать уже на последних курсах. Для этого подойдут стажировки или вакансии помощников архитектора в различных строительных фирмах и архитектурных бюро.

Работу можно искать в государственных организациях, таких как Институт Генплана Москвы или Моспромстрой, Моспроект. Специалисты нужны в многочисленных строительных фирмах и архитектурных бюро. В дальнейшем можно подумать и об открытии своего архитектурного бюро.

Доход архитектора зависит от многих факторов: идет ли речь о начале карьеры или о собственном бизнесе, в какой отрасли работает архитектор и так далее.

Зарплаты архитекторов начинаются от 40 000–50 000 рублей, верхняя граница остается в диапазоне 100 000–130 000 рублей. Эти данные касаются работы по найму. Естественно, что при наличии стабильного собственного бизнеса доходы будут больше.

Плюсы и минусы профессии архитектора

По традиции подведем итог, рассмотрев все преимущества и недостатки профессии архитектора. Чем привлекательна эта отрасль и какие подводные камни ждут молодого специалиста? Нужно отметить, что архитектура, как медицина или юриспруденция, требует огромного количества вложений, в первую очередь, в образование. Поэтому, прежде чем начинать этот нелегкий путь, нужно хорошо взвесить все «за» и «против». К плюсам смело можно отнести следующие пункты:

Интересная творческая работа, благодаря которой можно побывать во многих интересных местах и завести знакомства с интересными людьми.

Высокая востребованность.

Высокий уровень доходов: практически любая специальность в архитектуре достаточно хорошо оплачивается.

Возможность поработать в разных городах и странах. Зная иностранные языки, можно быть востребованным не только на родине.

Шанс остаться в памяти потомков: как бы пафосно ни звучало, но здания, как и города, проектируются если не на века, то на десятилетия точно, а значит, результат работы архитектора будет видеть огромное количество людей.

На пути к стабильному, высокому доходу и признанию архитектора ждут не только приятные моменты:

Высокий уровень личной ответственности. Как уже было отмечено, все, что делается в области архитектуры, делается «на века». Поэтому автор архитектурного проекта несет личную ответственность за его устойчивость, долговечность и безопасность.

Критика. Как любая творческая специальность, архитектура подвергается постоянной критике. Помимо чисто технических и нормативных согласований, есть еще и видение самого художника. Очевидно, что его личный вкус может не совпадать с мнением большинства, а значит, негативные отзывы неизбежны.

Постоянная работа с людьми. Руководство и контроль над реализацией собственного проекта требуют непрерывного взаимодействия со многими людьми: заказчиками, инженерами, поставщиками, чиновниками, строителями. Урегулирование возможных конфликтов, согласование с заказчиком и государственными инстанциями и, собственно, проектная работа требуют немало времени и сил.

Долгая учеба. Архитекторы должны обладать огромным количеством знаний и навыков: как творческих, так и технических. Учиться придется по-настоящему долго.

Сложность поступления в ВУЗ. Профессия архитектора очень популярна, поэтому, как уже было сказано выше, конкурс на соответствующие отделения каждый год огромный. Это требует не только серьезной подготовки, но и моральной готовности, целеустремленности и стрессоустойчивости.

Федеральное агентство новостей /

Вместо итогов

В современном мире уже давно очевидно: стремиться нужно к тому, чтобы удобно было всем. Мир становится более открытым, уровень жизни растет, и те категории граждан, которые раньше были не столь активны (например, пенсионеры или мамы с маленькими детьми), стремятся жить полной жизнью. А значит, окружающие пространства должны отвечать потребностям и автомобилистов, и пешеходов, и мамочек с коляской, и пенсионеров.

Качественно преобразить городскую и загородную среду возможно только с помощью грамотных, опытных и современных специалистов: архитекторов, градостроителей, ландшафтных дизайнеров. Именно эти люди работают для того, чтобы пространство вокруг было экологично, функционально, дружелюбно и красиво. Поэтому востребованность специалистов-архитекторов будет расти, а значит, сегодня молодым людям стоит подумать о будущей профессии и, возможно, сделать выбор именно в пользу архитектуры.