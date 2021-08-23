От зенитного «Панциря» до взрывозащитного топливного бака: суперновинки «Армии-2021»

Очередной международный военно-технический форум «Армия-2021» начал работу 22 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Пожалуй, главной отличительной особенностью «Армии» этого года следует считать ее совместное проведение с Армейскими международными играми-2021. Но это, разумеется, далеко не единственная «фишка» масштабных мероприятий, запланированных к проведению в «Патриоте», отмечает корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Миллиарды и ПВО

Например, на форуме предполагается подписать 45 контрактов на сумму около 500 млрд руб. Об этом накануне «Армии-2021» сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Министр уточнил, что будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для сухопутных войск, танков Т-90М, а также на модернизацию танков Т-90.

«Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия», — добавил министр.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Ожидается, что в работе форума примут участие представители 115 иностранных государств, а также более полутора тысяч предприятий и организаций промышленности. Четыре страны представляют на «Армии» свои национальные экспозиции — это Белоруссия, Индия, Казахстан и Пакистан.

По сравнению с прошлым годом, площади экспозиций форума увеличены более чем на 2700 квадратных метров. На всех площадках демонстрируется свыше 28 тыс. образцов продукции двойного и военного назначения.

Среди этих тысяч экспонатов немало тех, что выставляются впервые или были созданы за последние год-два. Не все из них большие, фотогеничные и пафосные. Но абсолютно все важны с точки зрения усиления обороноспособности России.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

«КБ Приборостроения» «выкатило» на форум модернизированный самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Самоходная установка комплекса получила многоцелевое шасси КамАЗ-53958 «Торнадо» и новую многофункциональную РЛС. Судя по окраске, обновленный «Панцирь» ориентирован прежде всего на иностранных заказчиков.

Достойную компанию «Панцирю-С1М» на «Армии-2021» составляют другие новейшие российские комплексы ПВО: арктический «Панцирь-СА», арктический «Тор-М2ДТ» и модульный «Тор-М2КМ», способный устанавливаться где угодно: от автомобильных платформ и крыш домов до палуб кораблей.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Напомним, что именно комплексы семейств «Панцирь» и «Тор» по опыту боевого применения в Сирии признаны одними из лучших (если не самыми лучшими) «чистильщиками» неба от беспилотников противника.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Продолжая тему ПВО/ПРО, отметим, что впервые на «Армии-2021» демонстрируются: станция обнаружения целей 98Л6Е из состава противоракетного ЗРК «Абакан», станция обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК средней дальности «Викинг» и автоматизированный ЗРК «Сосна» на колесном шасси БТР-82А. Ранее «Сосна» выставлялась лишь на гусеничном шасси, что удорожало изделие и ограничивало подвижность комплекса на дорогах общего пользования.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

«Мечта Папанина» и российский хайтек

Хватает на форуме «дебютантов» не только в сегменте ПВО/ПРО.

Впервые на «Армии-2021» демонстрируется внешний облик большого десантного корабля модифицированного проекта 11711 «Владимир Андреев» (вместе со своим «систершипом» «Василием Трушиным» строится в Калининграде), а также экспортной модификации БДК проекта 11711Э, получившей шифр «Кайман».

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Еще одна «флотская» премьера, уже получившая в кулуарах выставки прозвище «мечта Папанина», — модель корабля обеспечения и поддержки проекта 15550, шифр «Хаски».

Согласно представленной информации, «Хаски» — это корабль нового класса для решения боевых логистических задач в районе Новосибирских островов, Земли Франца-Иосифа, в акваториях Баренцева и Карского морей и на всей протяженности Северного морского пути, а также для обеспечения развертывания тактических соединений береговых войск ВМФ и поддержки деятельности тактических групп в арктической зоне.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Судя по модели, корабль обладает ледокольными обводами, вооружен зенитными артавтоматами, способен нести вертолеты и БПЛА. Варианты загрузки «Хаски» с заявленным водоизмещением до 14 тыс. тонн: дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион», мотострелковая бригада или 30 КАМАЗов с 1700 тоннами дизельного топлива.

Проще говоря, пара рейсов такого «Хаски» — и любой российский остров в арктической зоне превращается в неприступную крепость.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Т-14 — перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», давний гость «Армий». А вот ранее сверхсекретный блок динамической защиты для Т-14, обеспечивающий повышение противокумулятивной стойкости бортовых проекций танка, впервые демонстрируется именно на «Армии-2021».

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Еще одна интересная отечественная разработка, ранее не мелькавшая на форуме, — взрывозащитный топливный бак. Взрывобезопасность бака достигается путем применения самозатягивающегося покрытия и открытоячеистого наполнителя. При пробитии бака покрытие обеспечивает полное затягивание отверстий диаметром до 15 мм! Наполнитель же исключает взрыв паров топлива даже при пробитии бака зажигательными пулями или при попадании бака в очаг пожара.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Другая премьера «Армии-2021» и образец отечественного хайтека — созданное «Высокоточными комплексами» оборудование для управления огнем артиллерии «Планшет-М-ИР». «Планшет» способен монтироваться на бронеавтомобиль и позволяет управлять орудиями, оснащенными автоматизированными средствами наведения и огнем.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Кроме того, с помощью «Планшета» можно наводить управляемые снаряды «Краснополь-М2» и «Китолов-2М». К тому же, выполнено полное сопряжение разработки с беспилотниками, благодаря чему можно в режиме реального времени наблюдать ситуацию на поле боя.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Замещение устаревших позиций

Впервые в этом году посетители «Армии» могут своими глазами увидеть БМП-3 с новейшим обитаемым двухместным боевым модулем Б05Я01 «Бережок».

Очень интригующе выглядит представленная компанией ВПК новинка под скромным названием «Многоцелевая бронированная плавающая машина». Судя по всему, это легкая разведывательная машина, максимально унифицированная с разработанным ВПК автомобилем «Атлет-Э» — своеобразный наследник советского «бардака», то есть БРДМ (бронированной разведывательно-дозорной машины).

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Вообще, отечественный ОПК уделяет немало внимания замещению устаревших позиций из технического ассортимента армии СССР. Например, на «Армии-2021» Уральский автомобильный завод впервые показал «Урал Проект 80», он же «Урал-66» — новейшая замена знаменитой «шишиге» ГАЗ-66.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

А неподалеку от «Проекта»1 посетители форума могут осмотреть многоцелевой гусеничный тягач МГШ-ЛБУ, являющийся современной реинкарнацией советской «мотолыги» — МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный).

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Следующая новинка «Армии» — созданный «Росэлектроникой» комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин». Он предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременным обслуживанием стрельбы своей артиллерии. «Пенициллин» успешно прошел госиспытания и уже поставляется в Российскую армию.

Концерн «Калашников» никогда не появлялся на форуме без новинок. В этом году он впервые демонстрирует первое поколение «модульной разгрузочной системы», созданной специально для российских СпН, корректируемую ракету С-8Л и опытный образец 9-мм пистолет-пулемет ППК-20, разработанный в инициативном порядке в соответствии с тактико-техническим заданием на ОКР «Витязь-МО».

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Пожалуй, на этом нашу экскурсию по интересным экспонатам «Армии-2021» следует притормозить. А ведь мы даже не коснулись весьма представительного авиакластера! Словом, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Просто приезжайте в «Патриот» сами — так вы точно не упустите ничего интересного!

Напомним, что с 22 по 25 августа форум открыт для специалистов и проведения мероприятий научно-деловой программы. С 26 по 28 августа — дни массового посещения форума.

1 включено Министерством юстиции в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента