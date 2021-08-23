Зоозащитница Новожилова рассказала, как решить проблему бездомных животных в России

Решение проблемы бездомных животных лежит не в создании новых приютов, а в механизмах по контролю их разведения. Об этом заявила ФАН президент центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова.

По разным подсчетам, сегодня численность безнадзорных животных по России варьируется от 600 до 700 тысяч особей. При этом зарегистрированных приютов и мест временного содержания собак и кошек насчитывается всего 460. Очевидно, что этого количества катастрофически не хватает, кроме того, такие организации могут служить лишь дополнением к решению проблемы, уверена эксперт.

«Решение проблемы — перекрывать кран разведения животных-компаньонов (собак и кошек) на государственном уровне. А этого шага нет. <…> Если не вводить никакие механизмы ограничения разведения, то можно вместо всех домов в Москве, например, построить приюты, но они будут переполнены», — говорит Ирина Новожилова.

Проблема дикого количества безнадзорных животных лежит, по ее словам, в нестыковке между спросом и предложением, которая бывает в тех странах, где не контролируется разведение собак и кошек. Такой контроль возможен лишь за счет экономических рычагов, то есть налога за нестерилизованное животное, который есть во многих государствах.

«Если ты не стерилизовал свое животное и продолжаешь усугублять проблему, то ты платишь налоги. Этой системой жестких мер те страны, которые проблему решили, как раз и взяли в оборот две категории граждан. Потому что контролировать государству нужно две категории. Первая — это заводчики, то есть те, кто плодит [животных] ради бизнеса. Это целый класс, который в России абсолютно не контролируется. Очень многие люди разводят огромное количество животных в квартирах, занимаются заводческой деятельностью на дому. Второй, более многочисленный класс, — это обычные граждане, которые просто плодят, скажем так, по недомыслию. Это огромная армия людей, и тут надо бороться с их мифами в голове, потому что там целая вереница мифов», — рассказывает собеседница ФАН.

ИА «Политика Сегодня». / Алиса Денисова

Заблуждения, о которых говорит эксперт, касаются в первую очередь того, что стерилизация животного может причинить вред организму, и вообще для физиологии собаки или кошки лучше один раз родить. Но по статистике Всемирного общества защиты животных (WSPA), пара разнополых нестерилизованных кошек в потенциале способна произвести за шесть лет 420 тысяч особей, а пара собак — 67 тысяч. Конечно, это цифры потенциальны, но все же из-за отсутствия контроля за рождаемостью животных их появляется гораздо больше, чем способны взять в дома люди.

«Мы говорили Госдуме, что если вы внутри Федерального закона № 498-ФЗ оставите лишь рекомендацию и никакого экономического рычага, чтобы человека толкало в эту сторону, [то ничего не изменится]. И при этом нужно создать клиники, где на льготных условиях простерилизуют [животных], особенно регионы. Нужно помочь людям. Потому что кто слушает рекомендации? <…> Нужно с утра до ночи крутить по телевидению, как во всех западных странах, социальные ролики. Людям надо объяснять, что в условиях города получать приплод — это множить муки уже бегающей по улице бесчисленной армии животных. Потому что ими займутся живодеры», — заключает Ирина Новожилова.

Ранее руководитель центра помощи бездомным животным «Потеряшка» Марина Пушенко рассказала о масштабах проблемы в Санкт-Петербурге и Ленобласти. По ее мнению, корень всех бед лежит не в стерилизации кошек и собак, а в безответственном и безнравственном отношении к питомцам со стороны граждан.