«Не о чем говорить»: Онищенко о страхах Зеленского и провале «Крымской платформы»

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о провале так называемой «Крымской платформы» якобы из-за страха Запада перед Россией. По мнению Онищенко, причина не в выдуманном страхе, а в незаконности, а также в полной нежизнеспособности этого мероприятия.

Ранее в украинских СМИ прозвучали слова Владимира Зеленского, что Европа якобы боится Россию и в этом причина бойкота «Крымской платформы» лидерами западных стран.

«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится, — заявил Зеленский в интервью телеканалу «Украина». — Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, всех этих лидеров мы позвали. <…> Боятся Россию».

Зеленский отметил, что «Крымская платформа» будет работать постоянно, занимаясь вопросами, связанными с так называемой «деоккупацией Крыма».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению Геннадия Онищенко, отказ высокопоставленных западных политиков ехать на «Крымскую платформу» связан не с мифическим «страхом» перед Россией, а с полной бессмысленностью этой затеи.

«Возможно, это какие-то страхи самого Зеленского, — предположил Онищенко в беседе с ФАН. —Россия никого не к чему не принуждает и никого не пугает — это главное, о чем нужно сказать. А господину Зеленскому просто нужно придумать какое-то оправдание тому, что на его мероприятие никто из серьезных политиков не едет. На самом деле эта «платформа» — очень странное мероприятие, которое просто не подпадает ни под одну классификацию. Лица, принимающие решения, готовы приезжать на международные совещания, где могут быть приняты какие-то декларации, подписаны документы, взяты некие обязательства… Любые международные встречи готовят очень тщательно. Что касается этой так называемой «платформы», то я нигде не нашел, что именно они там собираются вообще обсуждать. Стенать на тему Крыма? И все?!»

Федеральное агентство новостей /

Онищенко отметил, что референдум, на основании которого Крым воссоединился с Россией, — это международно-признанная процедура, соответствующая всем правовым механизмам, поэтому рассуждать на тему «легитимности» нахождения Крымского полуострова в составе РФ просто бессмысленно.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, это прописано в нашей Конституции, которая, напомню, прямо запрещает любые действия или призывы по отторжению какой-либо части страны. Если же говорить о правах жителей Крыма и об их якобы «нарушении», тут тоже ситуация вполне однозначная», — отметил собеседник ФАН.

Онищенко напомнил, что весной 2014 года жители Крыма получили возможность спокойно жить на своей земле, работать, говорить на родном языке.

«Напомню, только после 2014 года на территории Крыма были уравнены все языки — и русский, и украинский, и крымско-татарский. Украина за 23 года этого так и не сделала. Напомню также, что сегодня крымчане имеют возможность получать образование на родном языке, пользоваться нормальной современной медпомощью и так далее. После 23 лет безысходности под управлением Киева за последние семь лет полуостров начал бурно развиваться — растет современная курортная инфраструктура, строят дороги, создаются рабочие места. Видимо, с точки зрения господина Зеленского, это и есть главные «нарушения прав человека»?»

По мнению Онищенко, страхи Зеленского по поводу бойкота «Крымской платформы» вполне обоснованы — это мероприятие не только незаконное, но и крайне плохо подготовленное.

«Как мы знаем, сам этот господин не имеет никакого политического опыта, а его команда — это команда КВН, которая сильна только в генерации хохм. Поэтому провал Зеленского можно понять. Но, видимо, плохо подготовились его заокеанские хозяева и непосредственные кураторы из Лэнгли (предместье Вашингтона, где расположена штаб-квартира Центрального разведывательного управления США. — Прим. ФАН). Им дали команду провести некое шоу на тему Крыма, но они все провалили. А слушать в очередной раз стенания на крымскую тему никому не интересно. Поэтому серьезные люди туда и не едут. Не о чем говорить», — резюмировал Геннадий Онищенко.

ФБА «Экономика сегодня» /

Саммит «Крымская платформа» начал работу в Киеве в понедельник, 23 августа. Цель форума — обсудить на международном уровне вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. Участие в «платформе» подтвердили около четырех десятков стран и международных организаций, однако ни лидеры государств, ни руководители внешнеполитических ведомств предпочли в эти дни не появляться в Киеве.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, за это решение проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно. Однако Киев и его западные покровители отказываются признать российский статус Крыма, постоянно устраивая провокационные мероприятия, посвященные крымской теме, в том числе на международных площадках.