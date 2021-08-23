Уникальную антигравитационную дорожку представили на форуме «Армия-2021»

Москва, 23 августа. Российские инженеры представили в рамках форума «Армия-2021» уникальную антигравитационную дорожку медицинского назначения.

По задумке создателей, дорожка позволит медикам проводить безопасную реабилитацию пациентов с повреждением нижних конечностей, а также после замены суставов. Кроме того, разработка поможет осуществлять тренировки людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ранее Федеральное агентство новостей показало видео с самыми необычными военными изобретениями, которые были представлены на форуме «Армия-2021». Среди них можно увидеть «вечную» спичку, а также «супер-пластырь», моментально останавливающий кровотечение и способствующий скорейшему заживлению раны.