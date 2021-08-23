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Проезд электрокаров по платным трассам может стать свободным в России

  /   Обновлено: 23 августа 2021 13:08
Экономика
Проезд электрокаров по платным трассам может стать свободным в России
gov-murman.ru

Москва, 23 августа. Российский кабмин намеревается сделать проезд электромобилей по платным трассам бесплатным.

Эксперимент по свободному проезду электрокаров через платные дороги может стартовать в России уже в следующем году. Об этом пишет РИА Новости.

Концепция по развитию производства, а также использования электрифицированных автомобилей принята в стране на грядущее десятилетие. Ее утвердил премьер-министр государства Михаил Мишустин.

Согласно позиции председателя правительства РФ, «зеленые» автомобили и электрокары — это будущее, к которому стоит стремиться. Чтобы повышать популярность транспортных средств данной категории, в стране будут учреждаться различные программы льготного кредитования, лизинга и субсидий производителям.

Небольшой белорусский стартап BANTgo недавно разработал электрический экземпляр Sidus A01. В скором времени модель может попасть на российский автомобильный рынок.

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правительство россии электрокары платные дороги
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