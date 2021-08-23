В России завершается вторая фаза исследований препарата от коронавируса «МИР-19»

Москва, 23 августа. Российские специалисты проводят клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции «МИР-19».

Сейчас подходит к завершению вторая стадия испытаний российского препарата. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова. Отчет об исследованиях подготовят к сентябрю и предоставят Министерству здравоохранения РФ.

Микроорганизмы, которые убивают коронавирусную инфекцию, ранее обнаружили ученые из Нижнего Новгорода. Благодаря этому специалисты смогут создать новые препараты для борьбы с болезнью.