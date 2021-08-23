Украинский депутат Таран: «шутовское» поведение Зеленского похоронило переговоры с Меркель

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский вел себя «как шут» в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что похоронило любые западные перспективы Киева, заявил нардеп Сергей Таран.

Соратник экс-президента Петра Порошенко подверг жесткой критике поведение действующего главы государства в ходе переговоров на самом высоком уровне. Официальный Киев не добился никаких гарантий от Берлина по «Северному потоку — 2», не получил столь желанное оружие и так и не продвинулся на пути в НАТО. Таран раскрыл истинные причины провала Зеленского в публикации на личной странице в Facebook.

«В принципе, все ожидаемо. Ибо когда твоей страной управляют шуты, нечего удивляться, что твою страну в мире не воспринимают всерьез», — посетовал на «шутовское» поведение украинского лидера политик.

Поведение Зеленского и его команды прокомментировали и в Берлине. Авторитетный немецкий политический обозреватель Йорг Бланк заметил, что канцлера ФРГ встретили крайне буднично и холодно, и даже давнего знакомого Меркель, мэра Киева Виталия Кличко, не пропустили на встречу в аэропорт Борисполь, спровоцировав тем самым вопиющее нарушение дипломатического протокола.

По итогам переговоров с Меркель Владимир Зеленский выступил на телеканале «Украина», где подверг критике нежелание глав крупнейших западных стран присоединяться к проекту «Крымская платформа», пишет НСН. По мнению украинского лидера, первые лица стран ЕС якобы боятся реакции России.