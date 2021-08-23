Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 13:27
13:27
Экономика
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
13:26
Политика
Шугалей: Евросоюз использует пандемию коронавируса для проведения антироссийской политики
13:26
Общество
Медики назвали пять обыденных вещей, которые наносят вред мозгу
13:26
Политика
Песков назвал подавлением свободы слова санкции Киева против российских СМИ
13:25
Происшествия
МЧС: электроснабжение домов в Краснодарском крае полностью восстановлено
13:24
Видео
ФСБ задержала украинского шпиона. События дня
13:24
Политика
Талибы взяли Афганистан под контроль благодаря современным технологиям
13:23
Политика
Песков: Россия не намерена вмешиваться в афганский конфликт
13:21
Общество
Первые шевеления и растущий животик: что происходит с малышом и мамой на 17-й неделе беременности
13:20
Политика
В Кремле назвали недружественным по отношению к России саммит «Крымской платформы»
Все новости

Аксенов назвал фейком саммит «Крымской платформы»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 13:05
Политика
Аксенов назвал фейком саммит «Крымской платформы»
facebook.com  /  Сергей Аксенов

Севастополь, 23 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов резко раскритиковал начавшийся в Киеве саммит «Крымской платформы».

Отвечая на вопрос журналиста, Аксенов отметил, что форум является самым настоящим фейком.

«Это фейк какой-то», — высказался Сергей Аксенов.

Также глава республики подчеркнул, что у Украины нет никаких шансов «вернуть» полуостров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет следить за диалогом стран в рамках саммита «Крымской платформы», после чего сделает ряд выводов. Она предложила представителям иностранных государств лично посетить полуостров и составить свое неангажированное мнение о жизни крымчан.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Аксенов назвал фейком саммит «Крымской платформы»
крым аксенов крымская платформа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru