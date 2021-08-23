Аксенов назвал фейком саммит «Крымской платформы»

Севастополь, 23 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов резко раскритиковал начавшийся в Киеве саммит «Крымской платформы».

Отвечая на вопрос журналиста, Аксенов отметил, что форум является самым настоящим фейком.

«Это фейк какой-то», — высказался Сергей Аксенов.

Также глава республики подчеркнул, что у Украины нет никаких шансов «вернуть» полуостров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет следить за диалогом стран в рамках саммита «Крымской платформы», после чего сделает ряд выводов. Она предложила представителям иностранных государств лично посетить полуостров и составить свое неангажированное мнение о жизни крымчан.