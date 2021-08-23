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Ямальские спасатели нашли потерявшихся в лесу грибников
Общество
Ямальские спасатели нашли потерявшихся в лесу грибников
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

, 23 августа. Спасатели успешно нашли россиян, потерявшихся в лесу во время сбора грибов. Этому поспособствовало наличие мобильного телефона.

Группа ямальских спасателей нашла пожилую пару грибников, потерявшихся в районе озера Светлое. Об этом сообщает информационное агентство «Север-Пресс». Отмечается, что на проведение поисковой операции ушло несколько часов.

Еще одна женщина потерялась близ парогазовой станции. Ее искали восемь спасателей. В конечном счете всех граждан удалось найти благодаря тому, что них был при себе заряженный мобильный телефон. Поддерживание связи с потерявшимися позволило в короткий срок найти их.

«В крайнем случае пришлось бы делать пеленг», — уточнил начальник аварийно-спасательной группы ГКУ «Ямалспас».

Спасатели напоминают грибникам о необходимости соблюдать установленные правила безопасности. В частности следует надевать яркую одежду, брать с собой спички, воду и заряженный телефон.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГУ МЧС по Республике Крым спасли котят из горящей квартиры. Их вытащил из огня начальник караула шестой пожарно-спасательной части.

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