«Не простит Меган»: жена принца Чарльза вышла на тропу войну с герцогами Сассекскими

Лондон, 23 августа. Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл за прошедший год умудрились испортить отношения практически со всеми членами королевской семьи своими высказываниями.

Конфликт внутри одной из самых влиятельных семей в мире начался после того, как младший сын покойной принцессы Дианы отказался от исполнения королевских обязанностей. Тяжелее всех эту новость воспринял его отец принц Чарльз.

Ситуация заметно усугубилась после того, как Гарри и его супруга стали давать откровенные интервью и раскрывать детали жизни в Букингемском дворце. После скандальных откровений герцогами Сассекским Опре Уинфри пропасть между отцом и сыном заметно выросла. Принц Чарльз открыто игнорировал любое общение с наследником, отмечает портал Teleprogramma.pro.

Однако после недавних событий не выдержала супруга наследника британской короны Камилла Паркер-Боулз. Принц Гарри заявил, что взялся за написание мемуаров, выхода которых опасаются в Лондоне. Жена принца Уэльского Чарльза уверена, что в подобное поведении герцога Сассекского виновата его избранница Меган Маркл. По данным СМИ, герцогиня Корнуолльская фактически объявила войну невестке, сообщают источники близкие к королевской семье.

«Я не думаю, что Камилла когда-либо простит Меган за то, что она сделала с принцем Уэльским», — сообщает издание Express со ссылкой на источники.

Еще невышедшая книга принца Гарри наделала немало шума. Юристы британской королевы Елизаветы II заранее начали подготовку к судебному процессу против герцогов Сассекских. Правозащитники готовятся отвергать клевету, которая может появиться в мемуарах.