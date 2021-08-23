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Редкая картина обнаружена спустя 100 лет после создания
Общество
Редкая картина обнаружена спустя 100 лет после создания
wikipedia.org  / 

Киров, 23 августа. В фондах Слободского краеведческого музея была обнаружена редкая двусторонняя картина художника-авангардиста Алексея Моргунова. Она пролежала в запасниках музея почти 100 лет.

Из-за того, что картина не выставлялась почти век, сейчас она находится в ужасном состоянии, сообщает портал Свойкировский.рф. Холст местами прорван, края слежались, начал осыпаться красочный слой. Музей собирает средства на реставрацию картины, чтобы успеть подготовить ее к выставке «Авангард. На телеге в XXI век», которая пройдет в Москве в 2022 году. На этом вернисаже Музей русского импрессионизма представит произведения мастеров отечественного авангарда, забытые почти на 100 лет в разных музеях Кировской области.

Двусторонняя картина «Композиция» (19151916 год, холст, масло) — одна из ключевых работ, которая относится к кубическому периоду в творчестве Алексея Моргунова, сына знаменитого русского пейзажиста Алексея Саврасова, ученика Константина Коровина, соратника Казимира Малевича.

Сотрудники музея хотят, чтобы произведение Моргунова снова стало доступно массовому зрителю. После реставрации «Композиция» будет выставлена в Музее русского импрессионизма с февраля по май 2022 года в одном ряду с шедеврами Кандинского, Родченко, Фешина и других мастеров отечественного авангарда.

Ранее ФАН рассказывал о выставке уникального художника-иконописца в Самаре. Не имеющий с рождения ни рук, ни ног, художник создавал святые образы, держа кисть в зубах.

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