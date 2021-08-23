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Премьер-министр Украины Шмыгаль оценил убытки страны от потери Крыма

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:57
Экономика
Премьер-министр Украины Шмыгаль оценил убытки страны от потери Крыма
facebook.com  /  Денис Шмигаль

Киев, 23 августа. Потенциальные убытки Украины от потери Крымского полуострова составляют больше 100 млрд долларов. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина понесла большие экономические потери от потери контроля над регионом. Речь идет об утерянных природных ресурсах, активах государства, промышленности и последствиях для жителей Крыма, заявил он на саммите «Крымская платформа».

Мероприятие по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается тема «возвращения» контроля над полуостровом. В саммите принимают участие свыше 40 стран и международных организаций.

Как отметил глава государства Владимир Зеленский, он сделает «все возможное», чтобы «вернуть полуостров». Он также не исключил, что сегодняшняя дата войдет в историю, а Крым вместе с Украиной «станет частью Европы».

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украина крым шмыгаль
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