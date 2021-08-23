Ремонтник вагонов совратил малолетнего мальчика возле здания ГИБДД в Подмосковье

Орехово-Зуево, 23 августа. Подозреваемого в педофилии работника РЖД задержали силовики. Как стало известно ФАН, мужчина знакомился со своими жертвами через интернет.

В дежурную часть полиции Орехово-Зуево 20 августа поступило сразу два заявления о сексуальном насилии над мальчиками. Стражи порядка по подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего местного жителя.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили два уголовных дела. По статье 132 «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и 135 УК РФ «Развратные действия».

Мужчина знакомился с детьми через популярный мессенджер, а после общения назначал мальчикам встречи.

«Пока у нас есть только два заявления, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. Но не исключено, что в ходе отработки их будет больше. На данный момент ясно, что в отношении 14-летнего мальчика подозреваемый не успел совершить физического сексуального насилия. Его мама вовремя заметила видеозаписи порнографического содержания в телефоне сына. А вот 12-летний ребенок пострадал больше. Со слов школьника, возле здания ГИБДД педофил заставил его мастурбировать и целовать его детородный орган. Потерпевший воспитывается в неполной семье. Его родительница официально не трудоустроена».

Сейчас подозреваемый находится в местном изоляторе временного содержания. Силовики изъяли у него сотовый телефон. Следователи готовят документы в суд для ареста мужчины.

Задержанный официально работает осмотрщиком-ремонтником вагонов в компании РЖД. По месту жительства он характеризуется положительно. Если его вина будет доказана в суде, то рабочему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.