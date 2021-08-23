В Театре имени Ермоловой провели проверки после скандала

Москва, 23 августа. Московский драматический театр имени Н. Ермоловой регулярно проходит все необходимые проверки, в последний раз нарушений не выявили, сообщили в пресс-службе учреждения.

Театр постоянно проверяют различные организации, в том числе Служба финансового контроля департамента культуры Москвы, государственная инспекция труда и столичная прокуратура.

«В ходе этих проверок уполномоченными представителями инстанций не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий», — констатировали в театре, художественным руководителем которого является народный артист России Олег Меньшиков.

В пресс-службе театра указали, что артистов предпенсионного и преклонного возраста нет в списке на сокращение. Туда попали только те актеры, у которых нет ролей в репертуаре.

Скандал вокруг театра имени Ермоловой разгорелся несколько дней назад после того, как объявили о массовых увольнениях артистов. Попавшие под сокращение актеры жаловались на Меньшикова, что он в последние годы якобы не давал им работать. Актер Сергей Безруков, который руководит Губернским театром, поддержал коллегу, указав, что многие режиссеры рано или поздно встают перед выбором: уволить или нет артиста.