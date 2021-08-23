Едва ли найдется человек, который не знает, кто такой кинолог. Большинству наверняка известно, чем занимается грумер. А вот кто такой хендлер, уверены, знает не каждый. А ведь владельцам породистых собак хороший хендлер будет очень полезен. Разберем, что это за профессия, где обучаться и сколько примерно зарабатывают хендлеры.

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Зачем нужен хендлер?

Не будем долго ходить вокруг до около: хендлер ― это человек, который представляет собаку на выставке. Почему хендлер, а не владелец? Для ответа сначала изучим вопрос — зачем вообще показывать своего любимца на выставках?

Со стороны может сложиться впечатление, что животных на выставку приводят исключительно владельцы-фанаты, которые хотят продемонстрировать своего любимца из чистого тщеславия. Если в этом и есть доля правды, то основная причина все-таки в другом. Породистая собака может приносить своим хозяевам неплохой доход, когда ее берут на вязку. Кобель, от которого появляются щенки, становится производителем, а его владельцы получают за вязку деньги. Владельцы самки зарабатывают на продаже породистых щенков.

Но для того чтобы щенки считались породистыми, такими должны быть их родители, а для этого нужно участвовать в выставках. Награды животных, как и родословная, говорят об их лучших качествах, которые передаются потомству.

Таким образом, мы подходим к профессии хендлера. Дело в том, что выставочная жизнь породистой собаки начинается с щенячьего возраста. Участие в выступлениях требует подготовки и дрессуры, а кроме того — времени. Далеко не у всех владельцев есть такие возможности, но при этом выступать все-таки хочется. И тогда в дело вступает хендлер.

Что делает хендлер?

Очевидно, что в эту профессию идут «собачники» ― те, кто с детства обожает собак и знает, как с ними обращаться. Безусловно, для освоения любой профессии — и хендлер не исключение — необходимо учиться. Но все-таки без элементарной любви к собакам не обойтись.

Слово «хендлер» происходит от англ. handling ― владение, умение обращаться. Именно это и есть главная задача: уметь обращаться с собакой, понимать ее психологию, дрессировать.

На выставке хендлер демонстрирует собаку, ее экстерьер (состояние шерсти, зубов) и умение выполнять команды. Жюри оценивает, как животное двигается: ходит, бегает по заданной траектории, держит стойку. Задача питомца ― пройти все этапы безупречно, а этому нужно научить. На профессиональном языке подготовку к выставке называют ринг-дрессурой. Собака должна уметь себя вести, то есть быть привычной к незнакомым людям, беспрекословно слушаться и выглядеть уверенно.

Для начала хендлер знакомится с питомцем и пытается установить с ним контакт. Узнав поближе собаку, он анализирует ее характер и привычки, выявляет страхи и недостатки воспитания. Исходя из этого строится дальнейшее обучение, для чего нужно иметь особый талант взаимодействия с животными. Ведь тренер не является хозяином собаки, а они, как известно, беспрекословно слушаются только хозяина. Таким образом, хендлеру нужно установить максимально доверительные отношения со своим подопечным.

Кроме этого, тренер много общается и с хозяином собаки, подбирает ей правильное питание и уход за шерстью и зубами. Также в обязанности хендлера входит составление графика выставок и тренировок. При этом важно помнить, что работа с собакой требует длительного пребывания на свежем воздухе, причем в любую погоду.

Как стать хендлером?

Обучаться искусству хендлинга можно практически в любом возрасте. Как правило, речь идет о специальных курсах, что вполне реально совмещать и с основной учебой, и с работой.

В интернете можно найти огромное количество видео, в которых обучают работе с ринговкой ― так называется специальный поводок, который надевают на собаку во время выставки. Видеокурсы рассказывают, как подготовить собаку к работе на ринге, что делать нельзя ни в коем случае (например, замахиваться или, еще хуже, бить животное). Управление собакой должно проходить незаметно для окружающих, а она должна любить эти тренировки и с удовольствием выполнять команды.

Тем, кому онлайн-занятия кажутся недостаточными, нужно искать соответствующие курсы. Такие программы есть в центрах кинологии, школе «Юный хендлер» при Российской кинологической федерации. Занятия предполагают как теоретические знания, так и практику. Студенты во время обучения останавливаются на таких вопросах, как основы поведения собак, анатомия и нервная система животного, особенности экстерьера и стандарты пород. Подробно освещаются правила проведения выставок и этические аспекты.

Работа и зарплата

Хендлер ― профессия достаточно востребованная. У обычного человека свободного времени крайне мало, поэтому профессионал, который знает свое дело, способен поработать с собакой и привести ее к победе, всегда найдет работу.

Как правило, хендлеры сотрудничают с клубами собаководов или предлагают свои услуги в частном порядке. Искать работу, кроме клубов, можно через социальные сети, развивая свой личный бренд и показывая результаты работы с собственным питомцем и собаками клиентов.

Несмотря на то, что обучаться хендлингу можно фактически с детства, то есть довольно рано, эта профессия не предполагает карьерного роста. Расти профессионально хендлер может либо как эксперт, то есть углублять свои знания и расширять опыт, либо как учитель или даже предприниматель, если откроет свои курсы по обучению хендлингу для других желающих.

Зарабатывает хендлер в среднем 35-100 тысяч рублей. Уровень дохода напрямую зависит от опыта, результатов и умения презентовать себя и свои услуги.

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Оцениваем объективно

Как и у любой профессии, специальность хендлера имеет свои преимущества и недостатки. Первые очевидны:

возможность учиться в любом возрасте, параллельно с учебой/работой;

возможность совмещать хобби с основной работой;

возможность превратить хобби в работу с доходом;

самореализация в занятии любимым делом;

длительное пребывание на свежем воздухе;

путешествия и интересные знакомства благодаря выставкам;

свободный график;

хороший доход;

возможность общаться с единомышленниками.

Для объективной картины перечислим и недостатки, хотя их и немного. В основном минусы связаны со спецификой работы с животными:

регулярная и трудоемкая работа с питомцем;

эмоциональные и энергозатраты;

нет гарантии успеха;

необходимо уметь наладить контакт не только с животным, но и его хозяином;

Чтобы подытожить, отметим, что подобные минусы есть в каждой профессии — как и рутина, и неудачи. Но для настоящих «собачников» это лишь повод не сдаваться, еще больше работать и верить в своих подопечных.