СК возбудил дело из-за аварии с пятью погибшими в Саратовской области

Саратов, 23 августа. Следователи завели уголовное дело по факту ДТП в Вольском районе, в котором погибли пять человек. Среди жертв оказались двое детей.

Автокатастрофа случилась в обед 20 августа. В аварию на 154-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград попали «Лада Ларгус», «КамАЗ» и грузовик «Вольво». В результате пять пассажиров легковушки скончались на месте. Среди погибших двое детей в возрасте 10 и 16 лет.

Столкновение легкового автомобиля ВАЗ и «газели» в Сальском районе Ростовской области привело к гибели шести человек. При столкновении двух машин на месте скончались оба водителя и трое пассажиров легковушки, в том числе двое детей, сообщал сайт 360tv.ru.