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Ольга Ковитиди: Поезд «Республика Крым» никогда не вернется на платформу «Украина»
Политика
Ольга Ковитиди: Поезд «Республика Крым» никогда не вернется на платформу «Украина»
Федеральное агентство новостей  / 

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила ФАН, что так называемая «Крымская платформа», организованная Владимиром Зеленским, очень похожа на предсмертные судороги Украины.

Сенатор, представляющая в верхней палате парламента Республику Крым, в эксклюзивном интервью рассказала о своем видении мероприятия, которое в понедельник, 23 августа, должно пройти в Киеве.

«Поезд, называемый «Республика Крым», уже никогда не вернется на политическую платформу, которая принадлежит Украине, — сразу привела интересную аналогию Ковитиди. — Для всех очевидно, что Украина пытается неумелой государственной пропагандой и уже не работающим там «квартальным» юмором прикрыть процесс государственного и общественного разложения».

По словам собеседницы ФАН, соседнее государство буквально трещит по швам, в связи с чем его руководство принимает весьма спорные решения и предпринимает нелогичные действия.

«Именно поэтому сегодня украинская власть, де-факто утратившая суверенитет, пытается сохранить хорошую мину при плохой игре и по привычке заигрывать со своими западными хозяевами, — заявила Ковитиди. — И именно поэтому мероприятия, подобные «Крымской платформе», являются предсмертными судорогами фактически разваливающегося государства».

О том, что это действительно так, красноречиво говорит тот факт, что с Украины массово бегут ее жители, отметила парламентарий.

«Подтверждением того, что соседняя страна рушится, является то, что рядовые украинцы массово уезжают на заработки не только в Евросоюз, но и в Россию, — сказала сенатор. — Они уезжают в поисках лучшей жизни, как говорится, голосуя ногами за будущее своего государства, и эти ноги ведут отнюдь не на Украину».

Ольга Ковитиди: Поезд «Республика Крым» уже никогда не вернется на платформу Украины
Федеральное агентство новостей  / 

23 августа в Киеве пройдет так называемая «Крымская платформа» — новый, как утверждают организаторы, международный формат консультаций и координации, инициированный Украиной. Основная цель данного мероприятия — «деоккупация Крыма и его мирное возвращение Украине». Первым на нем выступит президент этой страны Владимир Зеленский.

Среди участников форума под патронажем Министерства иностранных дел Украины — представители 40 с лишним стран из Европы, Азии, Северной Америки, Океании, а также различных организаций (Евросоюз, НАТО и так далее).

Говоря о «квартальном» юморе, Ольга Ковитиди имела в виду недавнее прошлое уроженца Кривого Рога. В 2003 году на базе команды Клуба веселых и находчивых «95-й квартал» Зеленский основал медиакомпанию «Студия Квартал-95».

Ранее Ковитиди сказала, что жители Республики Крым жалеют украинский народ, а депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет посоветовал украинскому лидеру обратиться к психиатрам.

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Все новости / Политика / Ольга Ковитиди: Поезд «Республика Крым» никогда не вернется на платформу «Украина»
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