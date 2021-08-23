Ольга Ковитиди: Поезд «Республика Крым» никогда не вернется на платформу «Украина»

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила ФАН, что так называемая «Крымская платформа», организованная Владимиром Зеленским, очень похожа на предсмертные судороги Украины.

Сенатор, представляющая в верхней палате парламента Республику Крым, в эксклюзивном интервью рассказала о своем видении мероприятия, которое в понедельник, 23 августа, должно пройти в Киеве.

«Поезд, называемый «Республика Крым», уже никогда не вернется на политическую платформу, которая принадлежит Украине, — сразу привела интересную аналогию Ковитиди. — Для всех очевидно, что Украина пытается неумелой государственной пропагандой и уже не работающим там «квартальным» юмором прикрыть процесс государственного и общественного разложения».

По словам собеседницы ФАН, соседнее государство буквально трещит по швам, в связи с чем его руководство принимает весьма спорные решения и предпринимает нелогичные действия.

«Именно поэтому сегодня украинская власть, де-факто утратившая суверенитет, пытается сохранить хорошую мину при плохой игре и по привычке заигрывать со своими западными хозяевами, — заявила Ковитиди. — И именно поэтому мероприятия, подобные «Крымской платформе», являются предсмертными судорогами фактически разваливающегося государства».

О том, что это действительно так, красноречиво говорит тот факт, что с Украины массово бегут ее жители, отметила парламентарий.

«Подтверждением того, что соседняя страна рушится, является то, что рядовые украинцы массово уезжают на заработки не только в Евросоюз, но и в Россию, — сказала сенатор. — Они уезжают в поисках лучшей жизни, как говорится, голосуя ногами за будущее своего государства, и эти ноги ведут отнюдь не на Украину».

Федеральное агентство новостей /

23 августа в Киеве пройдет так называемая «Крымская платформа» — новый, как утверждают организаторы, международный формат консультаций и координации, инициированный Украиной. Основная цель данного мероприятия — «деоккупация Крыма и его мирное возвращение Украине». Первым на нем выступит президент этой страны Владимир Зеленский.

Среди участников форума под патронажем Министерства иностранных дел Украины — представители 40 с лишним стран из Европы, Азии, Северной Америки, Океании, а также различных организаций (Евросоюз, НАТО и так далее).

Говоря о «квартальном» юморе, Ольга Ковитиди имела в виду недавнее прошлое уроженца Кривого Рога. В 2003 году на базе команды Клуба веселых и находчивых «95-й квартал» Зеленский основал медиакомпанию «Студия Квартал-95».

Ранее Ковитиди сказала, что жители Республики Крым жалеют украинский народ, а депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет посоветовал украинскому лидеру обратиться к психиатрам.