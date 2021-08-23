Иран выразил готовность увеличить поставки топлива в Ливан

Бейрут, 23 августа. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил о готовности Тегерана поставлять в Ливан больше топлива.

Иран готов в ближайшее время увеличить количество танкеров, чтобы помочь Ливану преодолеть топливный кризис. Об этом дипломат сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.

«Мы продаем нашу нефть и нефтепродукты исходя из собственных решений и потребностей нашего соседа. Иран готов снова направить топливо в Ливан в случае необходимости», — заявил Хатибзаде.

Iran is ready to ship more fuel to Lebanon if needed, says Iranian official https://t.co/lHjF8dAXSl pic.twitter.com/tZMTqK6QzH — Reuters (@Reuters) August 23, 2021

На прошлой неделе иранский новостной сайт Nournews сообщил, что все поставки топлива в Ливан были закуплены группой ливанских шиитских бизнесменов.

«Мы заявляем о своей готовности продать ливанскому правительству топливо вдобавок к топливу, приобретенному ливанскими шиитскими бизнесменами», — подчеркнул представитель МИД Ирана.

В Ливане наблюдается острая нехватка топлива и дефицит валютных запасов. Топливный кризис оказывает негативное влияние на все сферы жизни ливанцев, в особенности на здравоохранение. Многие больницы оказались на грани закрытия после трагедии в Аккаре, где произошел взрыв топливной цистерны.

Families lay to rest victims of a fuel tank blast that killed at least 28 people in northern #Lebanon amid anger and sorrow over the crisis-hit country’s latest tragedy.#Akkarhttps://t.co/sS2meCEebj — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 18, 2021

Руководство шиитской группировки «Хезболла» ранее завило о поставке партии иранского топлива в Ливан. Представители движения предостерегли Израиль и США от возможных провокаций по отношению к судну.

Противники «Хезболлы» в Ливане предупредили о последствиях, которые могут последовать после принятия помощи от группировки. По их словам, против Ливана могут быть введены санкции, которые усугубят двухлетний экономических кризис.

Американские санкции против экспорта иранской нефти, вновь введенные в 2018 году президентом США Дональдом Трампом, направлены на сокращение объемов продажи сырой иранской нефти до нуля.