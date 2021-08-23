Торжественная церемония открытия форума «Армия-2021» и АрМИ-2021 проходит в России

Москва, 23 августа. Церемония открытия военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр — 2021 началась в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот».

В торжественном мероприятии примет участие президент страны Владимир Путин. Как сообщалось ранее, в рамках церемонии он отдаст команду по закладке боевых кораблей для ВМФ РФ на верфях трех ведущих судостроительных предприятий России.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» стартовал на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Кубинке. Форум разделен на выставочную, демонстрационную и научно-деловую программы, которые будут работать до 28 августа. В этом году он проходит параллельно с соревнованиями АрМИ-2021.