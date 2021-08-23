Зеленский запустил «обратный отсчет до освобождения Крыма»

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымской платформы» объявил «обратный отсчет до освобождения Крыма».

По словам украинского лидера, он сделает «все возможное», чтобы «вернуть полуостров». Также он выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами «вынудит Россию» сесть за стол переговоров.

«С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова», — высказался президент на открытии форума.

Зеленский также не исключил, что сегодняшняя дата войдет в историю, а Крым вместе с Украиной «станет частью Европы». Для этого он пообещал использовать «все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства».

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва будет следить за диалогом стран в рамках «Крымской платформы», после чего сделает ряд выводов.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова выступили за присоединение к РФ. Президент России Владимир Путин назвал тему Крыма «закрытой навсегда».