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Мьянма и Россия договорились продолжать сотрудничество в военной области
Армия
Мьянма и Россия договорились продолжать сотрудничество в военной области
Минобороны РФ

Москва, 23 августа. Мьянма договорилась продолжать развивать сотрудничество с Россией в военной области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил южноазиатской страны Маунг Маунг Ай.

В ходе встречи с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым начальник Генштаба Мьянмы подчеркнул, что российское военное ведомство оказало большую поддержку Нейпьидо в укреплении национальной армии. Он заметил, что между военными двух стран сложились весьма дружеские отношения и республика намерена поддерживать их в дальнейшем.

Со своей стороны Фомин отметил, что Россия и Мьянма положительно оценивают развитие взаимовыгодных отношений между государствами в военной области. Он также добавил, что встреча прошла в дружественной атмосфере и подтвердила желание обеих сторон к наращиванию многопланового сотрудничества по линии военных ведомств.

Ранее сообщалось, что Мьянма одержала победу в индивидуальной гонке 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне». Военнослужащие этой страны показали время в 28 минут 58 секунд, максимальная скорость машин составляла 70 километров в час. До этого удачи всем участникам АрМИ-2021 пожелал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает телеканал «360».

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