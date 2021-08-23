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Зеленский объявил о подготовке к принятию декларации по Крыму

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:49
Политика
Зеленский объявил о подготовке к принятию декларации по Крыму
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание декларации по Крыму. По словам главы государства, документ будет открытым для подписания.

Усилия Киева и союзников «должны заставить» Москву «вернуться» к вопросу принадлежности полуострова, заявил Зеленский. Президент объявил о подготовке декларации к принятию на открытии саммита «Крымская платформа».

«Сегодня мы принимаем совместную декларацию стран — участниц «Крымской платформы». Документ будет открытым для присоединения, и я уверен, что он создаст крепкий политический фундамент для нашей совместной работы», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал саммит шабашем. По словам дипломата, встреча рассчитана на взращивание «неонацистских, расистских настроений» современного руководства Украины.

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украина крым зеленский декларация
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