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Дюков указал на отсутствие связи между выступлением сборной России и лимитом на легионеров
Спорт
Дюков указал на отсутствие связи между выступлением сборной России и лимитом на легионеров
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 23 августа. Российский футбольный союз выступил с инициативой об отказе от лимита на легионеров, заявил руководитель РФС Александр Дюков.

Он указал на то, что между удачным выступлением сборной России и лимитом на легионеров нет прямой связи. Дюков напомнил, что в 2008 году иностранцы в Российской премьер-лиге играли больше, чем в сезоне-2020/21, но сборная России выступила лучше.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — сказал Дюков в эфире телеканала Россия-24.

Ранее сообщалось, что РФС разослал российским клубам инициативы по изменению формата проведения чемпионата страны, одним из вопросов реформ является полная отмена лимита на иностранных футболистов. Ограничение на число легионеров в российском футболе действительно с 2005 года.

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