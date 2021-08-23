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Звезда «Реальных пацанов» снимет новогодние «Елки»
Общество
Звезда «Реальных пацанов» снимет новогодние «Елки»
Федеральное агентство новостей  /  Станислав Черушев

Москва, 23 августа. Известный российский актер Антон Богданов приступил к работе над новой частью новогодней франшизы «Елки». Съемки продолжения комедии стартовали в регионах России.

После двухлетнего перерыва кинематографисты решили возродить традицию показа «Елок» в канун Нового года. Фильм станет восьмым по счету, работа над ним будет проходить в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах.

«Как и предыдущие фильмы, новые «Елки» будут состоять из нескольких новелл. Актерский состав восьмой части пока держится в секрете», — сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.

Новая часть франшизы обзаведется одной особенностью — все новеллы будут основаны на реальных событиях, чего не было ни у одного режиссера до этого.

Производством фильма займутся компания IVI Originals и студия Bazelevs, сообщает RT. Продюсерами проекта выступят Олег Туманов, Антон Богданов, Михаил Чечельницкий, Лала Рустамова.

«Мы не расскажем, кто из любимых героев появится в новой части, но обещаем появление новых героев и много сюрпризов», — рассказал режиссер фильма Антон Богданов, известный как Рыжий из «Реальных пацанов».

Известный кинематографист Тимур Бекмамбетов в новой части будет заниматься лишь общим художественным руководством проекта. Новые новогодние «Елки» выйдут в кинотеатрах 16 декабря.

Ранее стали известны самые популярные фильмы прошедшего уик-энда. Сиквел анимационного фильма «Босс-молокосос» возглавил рейтинги, собрав в прокате 273 миллиона рублей за выходные.

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богданов елки реальные пацаны
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