Новые выплаты населению на фоне пандемии поддержат потребительский спрос в России

Москва, 23 августа. Единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим по 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно должны поддержать потребительский спрос на фоне продолжения пандемии.

Накануне президент России Владимир Путин рекомендовал правительству и будущему составу Госдумы обеспечить разовые выплаты отдельным категориям граждан осенью 2021 года. По предварительным подсчетам, эта мера поддержки населения обойдется государству в 0,5% ВВП.

Во время пандемии пенсионеры оказались последней социальной группой, на которую не распространялись прямая поддержка государства. Поэтому, как предполагается, новые выплаты должны стать компенсацией утраченного заработка и ускорившейся инфляции.

Владимир Путин ранее также заявил о необходимости вернуть россиянам социальные выплаты, списанные в счет погашения кредитов. Помимо этого, глава государства призвал правительство расширить систему поддержки семей с детьми.