ФАН показал на видео необычные военные изобретения на форуме «Армия-2021»

Москва, 23 августа. Участники форума «Армия-2021» получили возможность оценить самые необычные изобретения военного назначения.

Редакция Федерального агентства новостей публикует видео с выставки, посвященное разработкам, которые призваны упростить работу военнослужащих в полевых условиях. В частности, на форуме можно увидеть «супер-пластырь», моментально останавливающий кровотечение и способствующий скорейшему заживлению раны. Участникам также представлена спичка, которая горит даже под водой, и специальный секатор, разрезающий толстые ветки и металл. Подобные изобретения можно приобрести прямо на выставке.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот». В рамках мероприятия представлены такие новинки, как ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщик Су-34, штурмовик Су-25СМЗ и ракетоносцы Ту-160 и Ту-95.