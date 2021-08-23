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ФАН ведет прямую трансляцию церемонии открытия «АрМИ-2021»
Россия
ФАН ведет прямую трансляцию церемонии открытия «АрМИ-2021»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Армейские международные игры «АрМИ-2021» проходят с 22 августа по 4 сентября в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021». Соревнования в воинских дисциплинах пройдут на объектах полигона Алабино и в парке «Патриот». ФАН ведет прямую трансляцию открытия «АрМИ-2021».

В торжественной церемонии открытия форума и игр «АрМИ-2021», которые проходят 23 августа, примет участие президент России Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ России сразу на трех верфях.

Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, на форум прибудут делегации из 97 стран. Ожидается, что 34 делегации возглавят руководители военных ведомств.

Как и в предыдущие годы, в соревнованиях по танковому биатлону в составе российской команды примут участие лучшие экипажи Вооруженных сил РФ — победители всеармейского конкурса «Танковый биатлон». Всего в воинских соревнованиях примут участие более 40 стран. Команды будут соревноваться в десятках воинских дисциплин, в том числе в использовании танков, в снайперской стрельбе, в различных воздушных и морских дисциплинах.

ФАН ведет прямую трансляцию церемонии открытия «АрМИ-2021»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

24-25 августа форум «Армия-2021» будет открыт для специалистов, с 26 по 28 августа мероприятия смогут посетить все желающие.

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