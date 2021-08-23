Пекин назвал несправедливыми санкции Вашингтона против Москвы из-за Навального

Пекин, 23 августа. Власти Китая считают несправедливыми очередные односторонние санкции США против России из-за ситуации с заключенным Алексеем Навальным. Об этом заявили в МИД КНР.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь оценил новые антироссийские санкции Вашингтона. По его словам, решение об ограничениях принималось до выяснения истинного положения вещей.

«Это несправедливо», — подчеркнул дипломат на брифинге.

Вэньбинь добавил, что ситуация вокруг Навального является исключительно внутриполитическим вопросом России. У США нет достаточных оснований для односторонних санкций, отметил официальный представитель МИД КНР.

Москва ранее предупредила Вашингтон о реакции на ограничения, информирует НСН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жесткий и адекватный ответ.

Дипломат также доложила о манипуляциях Лондона вокруг ситуации с Навальным. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем заявлении признался в активной игре вокруг госпитализации заключенного год назад, подчеркнула Захарова.