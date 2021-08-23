Адвокат Дроботов пояснил, в чем опасность назначать случайных людей гендиректором фирмы

В России распространена схема, когда на руководящие должности небольших предприятий назначаются случайные люди: родственники, друзья, а то и вовсе незнакомцы. «Генеральным» и «исполнительным» директорам платят номинальную зарплату, а они ничего не делают. А потом начинаются проблемы: кредиты, неуплата налогов и прочее. Почему это опасно ФАН рассказал адвокат Станислав Дроботов.

Наша жизнь требует ответственности, а она таится в выборе, в пользу которого нам предстоит сделать шаг. И так было всегда. Современность насыщена множеством вариаций. Однако нужно семь раз отмерить, но один раз отрезать. Эта пословица особенно актуальна для руководителей предприятий.

«Генеральный директор является центральной фигурой предприятия. Предполагается, что именно им принимаются все ключевые для компании решения. Именно генеральный директор реализует все права и обязанности компании: ведет переговоры, подписывает договоры, защищает интересы в суде, либо выдает соответствующие доверенности. Соответственно, существуют и специальные нормы об ответственности генерального директора. В ряде случаев по закону наступает даже двойная ответственность — и компании, и директора», — акцентирует адвокат.

По его словам, небольшие предприятия зачастую не имеют ресурсов на грамотную организацию бизнеса, бухгалтерское и юридическое сопровождение. Тогда недобросовестные коммерсанты могут идти на хитрость и нанимать так называемых номинальных директоров, когда человек только ставит подписи, но фактически никакие решения не принимает. Также ищут номинальных директоров те, кто настроен на участие в высокорисковых операциях. Особенно часто подобные методы ухода от ответственности используются в теневом секторе рынка или для незаконных операций. Первый человек, к которому придут за разъяснениями относительно допущенных компанией нарушений, — это ее руководитель (генеральный директор).

Из личного архива Станислава Дроботова /

Станислав Дроботов подчеркивает, что ответственность может наступить за самые разные нарушения. Это и правонарушения в сфере отчетности, законодательства о защите прав потребителей, и нарушения антимонопольного законодательства.

«В случае банкротства компании генеральный директор рискует быть привлеченным к субсидиарной ответственности, которую нельзя списать через личное банкротство, она может на порядок превышать заработанные директором деньги. К генеральному директору первому придут с вопросами сотрудники полиции в случае, если компания будет заподозрена в финансовых махинациях, в том числе обналичивании денежных средств. Ужесточилось и законодательство о противодействии отмыванию доходов», — пояснил Станислав Дроботов.

Главная рекомендация, чтобы обезопасить себя, — это становиться директором той компании, которую вы хорошо знаете изнутри и которой реально собираетесь управлять. Не следует соглашаться на позицию номинального директора — овчинка выделки не стоит. А если желание поучаствовать в таких делах перевешивает здравый смысл — не поскупитесь на консультацию хорошего адвоката, чтобы понимать, на что подписываетесь. Помните, в суде аргументы в пользу бедных не принимаются.