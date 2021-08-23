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Новую заморозку производства объявили в АвтоВАЗе
Экономика
Новую заморозку производства объявили в АвтоВАЗе
avtovaz.ru  /  LADA

Тольятти, 23 августа. Автозавод в Тольятти остановлен на неделю из-за нехватки компонентов.

Автомобилестроительная компания из Тольятти временно остановила деятельность на трех линиях, которые занимаются сборкой машин. Причиной выключения конвейера стала нехватка необходимых для процесса составляющих. Об этом пишет РБК.

Согласно информации пресс-службы концерна, из пяти дней отсутствия работы, три станет отпускными днями, которые перенесут с декабря. По остальным дням сотрудники получат оплату, которая равняется 2/3 от среднего уровня.

При этом предприятие «Lada Ижевск» продолжит работу без корректировок, так как для производства модели Vesta требуются иные комплектующие. Производственные заморозки уже несколько раз практиковались руководством корпорации этим летом. Ранее линии останавливались 1 июня и 14 июля.

Следующие модели Lada будут реализовываться по более дорогой цене. Как объяснил президент компании Николя Мор, в основе изменения политики АвтоВАЗа есть свои причины.

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